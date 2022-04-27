全新盤排隊開售　周內3盤齊發共涉638伙

全新盤排隊開售，未來四日至少3個新盤開共發售638伙。其中，啟德項目明日(28日)展開次輪銷售。另一邊廂，屯門兆康大型項目即將出擊!

●旺角利奧坊‧壹隅周日發售138伙

售價方面，按最高6%折扣優惠計，折實售價介乎約499.5萬元至約938.3萬元，折實呎價為22,113元至25,538元。整批單位定價總值約9.54億元。市傳消息指，該盤截至今日(27日)下午7時，接獲逾500張入票，超額認購逾2.6倍。項目將於周六(30日)下午4時截止登記。

●錦上路站柏瓏I累收1.28萬票 超額32倍

他表示，現時入票的客戶中，不乏年輕家庭客有意購入兩房單位。分區客源方面，有約70%來自新界區，另有20%來自九龍區，以及10%來自新界區。

●啟德MONACO MARINE次輪超額31倍

新盤開售潮持續，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，將於周四(28日)次輪發售112伙。發展商表示，連同復活票，截收近3,600票，超額認購逾31倍，當中20%為新入票人士。

項目會於尖沙咀太子酒店作次輪發售。即將發售的單位實用面積由326至 713方呎，折實售價介乎821.5萬元至1,942.2萬元，折實呎價由23,481元至29,291元，折實平均呎價為26,530元。

●屯門兆康大型項目登場

至於，2A期及2B期分別提供929伙及729伙，預計關鍵日期則為2024年的4月和6月。另外，3A期及3B期分別有534伙和769伙，預計關鍵日期則為2025年的3月和6月。

●啟德THE HENLEY II暫超額逾3.5倍

恒地的啟德THE HENLEY II，過去周日(24日)起收票，至今暫時獲接280個認購登記，按首張價單提供61伙計，亦即超額認購逾3.5倍。

●畢架．金峰三房2,436萬元招標沽出

●白石角逸瓏灣8 四房呎價約15,606元

●青衣薈藍連沽2伙 共涉1,203萬元

●大圍站柏傲莊III累錄189宗終止交易