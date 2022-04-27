全新盤排隊開售 周內3盤齊發共涉638伙
2022年04月27日 21:58
東網電視更多新聞短片
全新盤排隊開售，未來四日至少3個新盤開共發售638伙。其中，啟德項目明日(28日)展開次輪銷售。另一邊廂，屯門兆康大型項目即將出擊!
●旺角利奧坊‧壹隅周日發售138伙
恒基地產(00012)旗下新盤旺角利奧坊‧壹隅，落實於周日(5月1日)發售138伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，即將發售的單位包括8個開放式戶、113個一房單位及17個兩房單位，實用面積由208呎至382呎。
售價方面，按最高6%折扣優惠計，折實售價介乎約499.5萬元至約938.3萬元，折實呎價為22,113元至25,538元。整批單位定價總值約9.54億元。市傳消息指，該盤截至今日(27日)下午7時，接獲逾500張入票，超額認購逾2.6倍。項目將於周六(30日)下午4時截止登記。
●錦上路站柏瓏I累收1.28萬票 超額32倍
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I將於周五(29日)首輪發售388伙。信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，該盤截至今(27日)下午8時，已接獲逾1.28萬張入票，超額認購近32倍。項目會於明(28日)下午1時截收認購登記。
他表示，現時入票的客戶中，不乏年輕家庭客有意購入兩房單位。分區客源方面，有約70%來自新界區，另有20%來自九龍區，以及10%來自新界區。
●啟德MONACO MARINE次輪超額31倍
新盤開售潮持續，會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，將於周四(28日)次輪發售112伙。發展商表示，連同復活票，截收近3,600票，超額認購逾31倍，當中20%為新入票人士。
項目會於尖沙咀太子酒店作次輪發售。即將發售的單位實用面積由326至 713方呎，折實售價介乎821.5萬元至1,942.2萬元，折實呎價由23,481元至29,291元，折實平均呎價為26,530元。
●屯門兆康大型項目登場
新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康大型項目即將出擊。發展商落實於周四(28日)於元朗形點I舉行新聞發布會，預料將會為項目命名。資料顯示，該個大型項目共分6期發展，提供4,585伙。當中，1A期及1B期分別提供824伙和800伙，預計關鍵日期均為2023年6月。
至於，2A期及2B期分別提供929伙及729伙，預計關鍵日期則為2024年的4月和6月。另外，3A期及3B期分別有534伙和769伙，預計關鍵日期則為2025年的3月和6月。
●啟德THE HENLEY II暫超額逾3.5倍
恒地的啟德THE HENLEY II，過去周日(24日)起收票，至今暫時獲接280個認購登記，按首張價單提供61伙計，亦即超額認購逾3.5倍。
●畢架．金峰三房2,436萬元招標沽出
豪宅新盤交投步伐加快，由遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周三(27日)透過招標出1伙三房單位，月內共沽29伙，套現逾5.8億元。最新成交的單位為第1座6樓B室，實用面積1,337方呎，以2,436.8萬元成交，呎價約18,226元。發展商表示，是日錄約20組客人參觀現樓示範單位。
●白石角逸瓏灣8 四房呎價約15,606元
一手成交量回升，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8，最新以1,931.97萬元沽出1座1樓A室，實用面積1,238方呎，四房間隔，呎價約15,606元。項目由2019年1月開售至今，累售524伙，佔全盤528伙的99%，套現逾53億元，尚餘4伙特色單位待售。
●青衣薈藍連沽2伙 共涉1,203萬元
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，最新再沽2伙，共涉及1,203.8萬元。當中包括16樓A01室，實用面積257方呎，一房間隔，成交價為681.2萬元，呎價約26,506元。宏安地產執行董事程德韻表示， 該盤本月共售出22伙， 套現約1.35億元。
●大圍站柏傲莊III累錄189宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得189宗終止買賣個案，佔成交量845宗的22%。包括新近錄得的1A座26樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月12日及6月21日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,317.2萬元成交，當時呎價約23,382元，惟交易已於周一(25日)終止。