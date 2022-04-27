德威集團申請在港上市 花旗及中金為聯席保薦人

端到端跨境供應鏈解決方案服務商德威集團(De Well)周三(27日)向聯交所提交上市申請，花旗及中金為聯席保薦人。

該公司於90年代早期在上海成立，1993年進軍美國市場，現時在逾10個國家設有40多個辦事處，包括美國紐約、洛杉磯、德國法蘭克福、印尼雅加達、馬來西亞、新加坡等地。在2021年9月，獲得阿里巴巴09988)旗下物流平台菜鳥投資，涉資約6,722.54萬美元，成為公司第二大股東，持有公司上市前29.50%股權。

初步招股文件，該公司2021年盈利923.4萬美元(下同)，按年增長26.8%，若撇除金融負債的公允價值變動，按非國際財務報告準則計，經調整純利為1.25億元，按年增加16.05%，經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)按年勁升7.71倍至1.81億元。收入按年大幅上升1.95倍至11.31億元，主要是國際貨運服務收入按年大增2.04倍，佔比94.6%，按年升2.9個百分點。按地區劃分，中國仍是主要市場，佔比達51.9%，則次為美國市場，佔45.8%。毛利率達20%，按年漲10.6個百分點。

集資所得將用於擴大公司的全球網絡及加強在主要市場的區域市場份額；加強一體化端到端供應鏈服務及解決方案；投資及開發供應鏈解決方案的技術；以及一般公司用途及營運資金需要。