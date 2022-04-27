東亞貨幣鬥快貶值　Yen價冧1成人民幣恐接力跌...

今年以來，日圓兌每美元匯率已急貶一成，貶值速度更超過了1997年亞洲金融危機時期。有分析指出，日圓貶值潮已掀起亞洲貨幣戰的序幕，而人民幣接力快速貶值，標誌着這場無煙硝的戰役已進入下半場。

日圓近月持續貶值，最低更跌至日圓兌每美元129的20年低位。截至今年3月底，日圓貶值5.7%，在全球25種主要貨幣中排名第二位，僅次於俄羅斯盧布貶值幅度的11.7%。另方面，日圓的實質有效匯率更曾創50年以來新低。日媒示警，該國有可能成為七大工業國(G7)之中，國內生產總值(GDP)最低的國家。

此外，韓圜兌每美元匯率貶值了3.1%，但這一輪韓圜貶值從2021年1月開始，已持續了15個月，並且在貶值幅度上已超過了2014年亞洲貨幣貶值潮時期。

從匯率上看，中國是亞洲或者全球經濟下行的重要緩衝，當亞洲地區經濟或市場遭衝擊時，日圓領跌，其他國家跟隨，但人民幣反應往往滯後。而4月下旬起人民幣貶值或象徵亞洲貨幣戰進入下半場，全球市場將面臨更大的動盪。

對此，內地東吳證券認為，人民幣貶值不能太快，但是也不能慢於南韓、日本等亞洲主要經濟體。富國銀行策略師Erik Nelson稱，市場擔憂疫情拖累中國經濟增長，助長美元持續強勢。

市場亦憂慮俄羅斯能源供應問題，以及歐洲經濟增長前景，加上美元匯價連日上升，歐元兌美元匯率一度跌入5年以來最低，周三觸及歐元兌美元1.0616。有分析指出，4月底歐元兌美元有可能進一步貶至一兌一，為之前20年的升值勢頭畫上句號。

澳洲聯邦銀行分析師報告表示，如果俄羅斯斷供天然氣的對象擴大到德國，預期歐元將進一步下跌，因為德國非常依賴俄羅斯的天然氣。目前歐元兌美元有機會較預期更快貶至1.05，原先預測本季底才會到這水平。

歐洲除了受能源問題困擾，市場押注歐洲央行跟不上美國聯儲局貨幣緊縮政策的步伐，亦使市場看淡歐元。不過，儘管兌美元創下新低，但歐元兌眾多其他主要貨幣的表現較好，例如歐元兌日圓、英鎊的匯率今年仍維持上漲。

另外，港元匯價繼續陰跌，昨兌美元曾報7.8475，又向聯繫匯率中的弱方兌換保證7.85進一步逼近。