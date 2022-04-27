調查：全球消費者信心下降　變得更節儉…

安永周三發布的《未來消費者指數》第九期報告指出，在今年1月28日至2月15日調研了包括中國在內的全球多個國家和地區近18,000名消費者的消費情況，結果發現受近期多種經濟不確定性的影響，全球消費者信心有所下降，惟中國消費者則對未來預期相對樂觀。

內媒引述調查顯示，由於新冠變種病毒帶來經濟的不確定性和通脹，近三分之二(60%)的全球受訪者希望為未來儲備更多資金，其中39%的受訪者已經將儲蓄作為長期目標，52%的全球受訪者表示產品與服務的成本不斷上升使他們難以負擔購物的開支，這也意味超過一半的全球消費者購買能力受到了影響。

與去年10月調研報告相比，此次調研結果中，擔憂其財務狀況的比例從75%上升至78%，只購買必需品的比例從38%上升至44%。顯然，目前物價不斷上升使消費者的注意力轉至其財務狀況，消費傾向更加節儉，消費者傾向於選擇更便宜的替代品，並減少非必需品的購物。

報告顯示，受訪者減少消費的主要類目包括服裝(38%)、美容和化妝品(35%)以及酒類(30%)。在食用品方面，許多消費者也已經在尋找新鮮食品(20%)和包裝食品(19%)的低價替代品。

相比於全球消費者，中國消費者對未來的預期更加樂觀，超一半(59%)的受訪者認為一年後的個人財務狀況會更好。與此同時，43%的中國消費者認為，由於適當減少消費，當前自身的財務狀況改善。不過，由於以上述調研的時間截至2月中，估計尚未反映3月以來中國多個主要城市受變種疫情衝突所帶來的負面影響。