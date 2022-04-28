美股道指收漲61點　納指高開低走

美國股市周三(27日)高開後表現反覆，3大指數收市個別發展。道指收報33,301點，升61點或0.19%；標指收報4,183點，升8點或0.21%；納指收報12,488點，跌1點或0.01%。

市場繼續消化美企業績，微軟上季收入及盈利均勝預期，其截至3月底止第三財政季度，收入按年增長18.35%至493.6億美元，純利按年增長8.22%至167.28億美元，撇除匯率及非經常項目後調整增幅更達到13%，強勁的增長主要是受到的雲業務所帶動。微軟股價收漲4.81%。

道指成分股Visa公布，截至3月底止第二財政季度淨收入為71.89億美元，按年升25.48%；純利按年升20.52%至36.47億美元。季內支付交易總額按固定匯率計按年增長17%，歐洲以外的跨境交易量按年更大增47%。Visa股價全日升6.47%。

另一道指藍籌股波音公司上季收入按年跌8.05%至139.91億美元，主因是國防訂單收入及減少，虧損更按年擴大1.21倍至12.42億美元。該公司上季商用飛機交付量按年加18架，至95架；預計本季737 Max客機生產會進一步提高，月均交付量可增至31架。波音股價收市跌7.53%。

串流音樂播放平台Spotify上季收入按年增長23.94%至26.61億歐元，3月底付費用戶數為1.82億，按年及按季分別錄長15%及1%，此增幅已計入因俄羅斯業停止而損失的150萬位當地用戶。公司預計本季仍會損失60萬俄國用戶，惟料整體付費用戶數仍會增長至1.85億，其股價收市跌12.44%，報96.67美元。