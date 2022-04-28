受俄烏戰爭波及　德國下調經濟增長預期

外媒報道，德國大幅下調了今年的經濟增長預測，顯示出俄烏戰爭對這個歐洲最大經濟體的影響。

德國政府將2022年的經濟增長展望從1月預測的3.6%下調至2.2%。此次修訂反映了消費者和企業在創紀錄通脹時期面臨的挑戰，以及導致經濟活動停滯的不確定性。該國預計2023年的經濟增長率為2.5%，略高於先前的預估。

德國經濟部長Robert Habeck周三(27日)稱，在新冠肺炎疫情爆發兩年之後，俄烏戰爭帶來了新的負擔，聯邦政府正在採取一切措施來維護經濟的根基，即使是在困難時期，也為當地企業提供有針對性的保護盾，現在正在快速實施。

德國以工業為主的經濟面臨著相當大的困難，因為戰爭導致能源價格上漲，同時擾亂了本已受疫情困擾的供應鏈。俄烏開戰後的第一個月，德國通脹率達到7.6%，是1990年代初兩德統一以來的最高水平。市場預計4月會出現類似的數字。

經濟部預計全年平均通脹率將達到6.1%，2023年將放緩至2.8%。目前，德國通脹壓力緩解仍然很遙遠，尤其是目前尚不清楚俄羅斯是否也會對德國切斷天然氣供應。