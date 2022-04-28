陳蓓敏：港股缺乏方向　宜選高息股增防守性

美國聯儲局議息會議臨近，易引發起市場對預期加息的敏感度。早前三月份通脹數據升至8.5%，全球估算5月加息50點子，機會率超越80%。近期美股波動，正好部分反映加息憂慮。道指和納指重要支持位和區域，分別為33,200和12,000至12,500。俄烏局勢仍處於緊張關係，雖然聯合國秘書長訪問俄羅斯，作為調停使者，但其他西方國家不斷提供武器予烏克蘭作增援，只會延長談判時間，短時間，難見喜色。

中國公布首季全國規模以上工業利潤達1.96萬億元人民幣，按年升8.5%，收入計錄得31.27萬億元，按年增速放緩至12.7%。上證指數終於反彈，升71點，收報2,958。深證指數升446點，達4.47%，收報10,652。今日港股期指結算日，4月由高位22,524計，曾累跌約2,655點。第二季過了三分一，港股受外圍政治因素，一直被壓在低位橫行。年初至今，恒指表現遠遜其他金融市場。多間藍籌企業公布業績，派息吝嗇，令投資者失望。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)