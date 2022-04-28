鄧建初：控制情緒保持鬥志　重整思緒伺機再戰

人心不同，各如其面。芸芸眾生，性格迥異，經歷不一，所以凡事不能一竹篙打一船人。炒股同樣道理，有人喜歡高追，亦有人趁低吸納，孰優孰劣，難以定論。最重要的，是找到一套適合自己個性的方法。得道之後，更重要的，就是情緒控制。

股票大部分時間都不在「合理價格」，除了是受消息或者外圍影響之外，同時也是一種情緒的反映。股民情緒失控，一見升就想追，高位摸頂掃貨；大跌市就以為世界末日來臨，不想看不想要，有貨也要棄之而後快。

在低位仍能保持鬥志的股民，冷靜地選擇在轉角市時大舉出擊，往往能夠反敗為勝。可惜的是，遇到挫折，並非人人都可以重整思緒，伺機再戰。眼見沽盤瘋狂湧至，價位每況愈下，無力反彈，而自己倉位慘蝕，深悔沒有嚴守紀律，早早止蝕。更甚者有戰友在旁哭股喪，於是人嚇人，嚇死人，終於在悲觀情緒籠罩之下，衝動地於低位沽貨離場。沽貨後舒一口氣，感覺壓力大減，奈何價位就在一沽之下，再跌多少許便強力反彈。

說到這裏，初哥想起今季英超曼聯，表現令人大失所望，傷透了無數曼聯迷的心。去季僥倖從後趕上，進身至第二名，今屆大展拳腳，簽下多名貴價球星。其中葡萄牙球王C朗拿度吃回頭草，重返球隊，年事已高是其弱點，不適合在前場進行逼搶的英超戰術，更不妙的是予後軰球員一種錯覺，以為單憑C朗一己之力，屢次入球已可確保勝利。雖然有球王坐鎮，球隊的實力有增無減，但足球運動講求團隊合作精神及策略調動，德國是其中表表者，看其多次勇奪世界盃及歐洲國家盃，可茲證明。

今季曼聯戰績慘不忍睹，遇着曼城及利物浦等強旅，更如喪家之犬。失了第一球後，以為必輸無疑，鬥志盡失，潰不成軍，大敗收場。正是「人無千日好，花無百日紅」，由費格遜帶領七小福的黃金時代開始，人人奮勇向前，極其光輝燦爛，到現在的下場，也許這就是命運的安排。唯望下任領隊，針對球隊的弊端去制定戰略，只要願意改進，總會有重振雄風的一天。

炒股同樣是講求鬥志精神，任何人皆不可能百戰百勝，遇到挫折時，除了進行保本行動，更重要的是，常存樂觀之心及旺盛鬥志。初哥明白，人在極端不快時需要發洩一下，不過發洩過後，仍然需要檢討自己的炒法，避免下次再犯錯。遷怒於人或者諉過於市，同樣只能令自己暫時好過一點。「行到水窮處，坐看雲起時」，願與股民共勉之。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)