鄧聲興：香港為何應採取積極財政政策？

香港作為世界領先國際金融中心，一直採取恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則。回顧港府過去5年財政盈餘及赤字，2017/18財政年度盈餘1,489億元，創歷史新高；2018/19財政年度盈餘680億元；2019至2021兩個財年則因疫情等原因，開支增加收入減少，分別錄得106億元及2,325億元的財政赤字；2021/22財政年度錄得189億元盈餘。可以看出，港府常有盈餘、少有赤字，令財政儲備不斷累積。財政盈餘雖然表示政府財政狀況良好、財資雄厚，但同時也表明資金被閒置，沒有完全發揮效用。財政盈餘愈多，被儲存財富就愈多，長此以往，就會造成經濟緊縮。在原則上，收支平衡的財政，才是合理狀態。

香港銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性充裕，資產質素健康，政府亦擁有較好的信貸評級、信譽、財政實力。應在基礎建設和各項基本工程上進一步不遺餘力的投資，增強本地以至與內地及全球的聯繫。但在當下疫情持續、地緣政治風險不斷升溫的動盪環境之下，如何能在興建基礎設施的同時，防患於未然保證充足且富餘的財政儲備顯得尤為重要。

政府可採用多個方法融資，包括發行債券等方式，緩解財政壓力。事實上，以發債籌集基建資金相當普遍。2022年香港機場管理局將發行4筆美元債券，包括5年期綠色債券部分，以及10年期、30年期和40年期債券，以資助擴建第三條跑道。預料三跑投入使用後，機場每年可以達到處理旅客1.2億人次，及處理1,000萬公噸貨物的目標。2004年政府亦發行了260億元「五隧一橋」債券以支持公共工程。香港債券市場已具備相當條件，能從多個結構性因素中受惠。此外，這些項目對於推動經濟的成效遠高於其發債成本。

現如今，世界「一超多強」的格局已逐漸消解，正在向新的複雜多變格局演變。香港作為世界領先的國際金融中心，也應改變其以往「穩」字當頭的財政政策，轉而以推動香港經濟發展為主調，採取更加積極、進取的公共理財原則，保護香港不會在動亂格局中被淹沒。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)