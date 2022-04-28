鐵貨：K＆S首季銷量按季增4.2%　俄制裁未見重大直接影響

季內，鐵江現貨持續受惠於強勁的鐵礦石價格及疲弱的俄羅斯盧布。與上一季相比，平均普氏含鐵量65%鐵礦石指數大幅上升32%至每噸170美元，而盧布貶值15%至平均86盧布兌1美 元。淨負債主要由於現金流量的時間而輕微增加至6,900萬美元。

鐵江現貨首席執行官馬嘉譽稱，俄羅斯制裁至今對集團及營運並無造成直接重大影響，但一直密切監控不穩局勢。俄羅斯的通貨膨脹情況正慢慢加劇，而COVID-19疫情正對內地經濟增添不利因素。在此背景下，鐵江現貨將保持警惕，以應對不確定因素及挑戰。

另外，該公司指，擬提呈股東批准建議將公司股本帳削減11億美元，所產生的進項將撥入公司的股本削減儲備帳，並將使用該儲備對銷累計虧損，實施股本削減將讓集團可考慮派付股息，公司擬於今年上半年進行建議股本削減。