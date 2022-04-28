道指升61點　美匯衝上103

●踏入亞洲時段，美匯指數升上103水平；港匯弱見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.5894；美元兌日圓處128.5；歐元報1.0551，英鎊報1.2534。金價降至1,885.1美元。布油回至104.84美元，紐油反覆見102.03美元。比特幣升逾2%至3.92萬美元水平。道指期貨升75點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水157點。

●道指收報33,301點，升61點或0.19%；標指收報4,183點，升8點或0.21%；納指收報12,488點，跌1點或0.01%。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報19,998點，升52點或0.26%。

●即月恒生指數夜期收報20,002點，升75點，高水56點，成交20,824張。

●社交媒體Facebook母公司Meta公布，第一季收入按年增7%至279.08億美元，為2012年上市以來最低增速，市場預期為282.4億美元。Meta股價盤後急升，報207.61美元，升18.67%。

●外媒報道，德國準備支持逐步實施俄羅斯石油禁令，在俄羅斯周三切斷了向波蘭和保加利亞的天然氣供應後，歐盟各國正努力應對不斷升級的能源危機。

●外媒報道，德國大幅下調了今年的經濟增長預測，顯示出俄烏戰爭對這個歐洲最大經濟體的影響。

●美國政府周三宣布，美國農業部和國際開發署將採取措施，向因俄烏衝突而受到糧食安全威脅的國家提供價值6.7億美元的糧食援助。

●紐約6月期油收報每桶102.02美元，升32美仙或0.31%；布蘭特6月期油收報每桶105.32美元，升33美仙或0.31%。

●紐約6月期金收報每安士1,888.7美元，跌15.4美元或0.81%。

●英國富時100指數收報7,425點，升39點或0.53%；法國CAC指數收報6,445點，升30點或0.48%；德國DAX指數收報13,793點，升37點或0.27%。