廖嘉豪：聯儲局勢更鷹　宜轉攻長債

美國聯儲局主席鮑威爾預告可能在5月加息0.5厘，又指提早加息，以迅速達到中性水平屬合適做法，利率市場積極為聯儲局將採取更加鷹派的政策利率路​​徑定價，目前預計未來4次議息的累計加息約兩厘，與一個月前首次作出的預測相符。美國兩年期國債孳息率，已從3月中旬聯儲局開會時的略低於兩厘，升至近日高見2.75厘水平，10年期孳息率也上漲約0.75厘，至2.9厘。

雖然當地現時整體通脹或已見頂，但核心通脹有機會徘徊於5%以上水平，即仍遠高於聯儲局2%的目標。因此，將需要更嚴格的貨幣政策，聯儲局或繼續步向鷹派方向，直到金融狀況充分收緊。即使上周開始市場暗示加息0.75厘的可能增加，但在即將召開的會議上，加息幅度仍較大機會是0.5厘。

美國長期國債總回報年初至今下降18%，過去兩年帳面價值下降34%，兩年或更長年期的美國國債，目前孳息率都上漲約兩厘。隨着美國政府債券估值下跌，可重新買入，使多元化資產配置發揮作用。

事實上，長期美國國債是少數在金融市場嚴重調整期間，通常與股票呈負相關的傳統資產之一。過去35年當美股下跌20%或以上期間，長期美國國債平均錄得正回報12%。在2020年的低位，美國10年期債息和30年期債息，分別處於0.5厘和一厘，當時要說服投資者分散資產配置本身受到挑戰。目前踏入貨幣緊縮時期，2.5至3厘的美國政府債券孳息率，開始讓投資者改觀。

花旗早前已建議在環球資產配置上，或可逐漸增加對中年期美國國債和投資級別公司債券的投資，近期孳息率進一步上升，或是時候將目光轉移到長期債券。

環球增長放緩的時期，美國政府債券的利率為2.5至3厘，看起來很有吸引力。可以想像的是，債息或在2023年某個時候下跌。

事實上，在1980年以來的所有聯儲局緊縮周期中，央行在轉向減息之前，平均僅將最高政策利率維持了7個月。若美國在2023年經濟放緩時繼續收緊政策，政策逆轉的可能性將非常高。

花旗預測2022年債息見高位的機會率為70%，這就是為甚麼現在將債券添加到投資組合中具有意義。請注意，上文主要談論是政府債券和優質企業債券，在市場周期這個階段，亦不適宜承擔重大信用風險。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪