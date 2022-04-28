彭偉新：港股短期料穩守19800關

港股周三(27日)雖一度跟隨外圍股市低開，惟跌幅不算太大，而且更曾由低位反彈，令走勢由跌轉升。然而，在反彈下的資金流入額非常低，反映大市回升未有太多資金跟隨，恒指成分股中，更不乏重返前一日收市價後再度回落，而整體的資金流向一直維持在10億元以下，反映投資者未有對後市有太大的方向。

港股暫時仍然處於主要的心理支持位19,800點水平之上，而該水平正是恒指自3月15日大跌至18,235點反彈，並升上4月4日高位22,523點後，按黃金比率61.8%作出回調的目標水平19,873點。

由於恒生指數暫時只跌至19,800點水平附近，便未有進一步下跌，不排除市場仍在等外圍消息，或在等內地推出更強的刺激經濟措施。因此，相信恒指暫時不會跌穿19,800點，以破壞之前恒指的整個反彈走勢。不過，若恒指失守該水平的話，可能會回調至3月15日低位18,235點，才能再有技術支持。

市場預期，該集團今年第二季度的核心盈利或升越40億元人民幣，隨着內地部分電動車生產線復產，對鋰電池供應過剩的壓力相信亦會得到紓緩，因此，預期贛鋒鋰業的整體股價自去年9月由185元高位大跌57%後，股價在近日低位78.65元水平已經完成回調。

該公司股價今年初時失守所有的移動平均線支持後，在2月反彈上136.8元後再度回落，並由高位反覆回落，形成了持續下跌的走勢，最低位曾見78.65元後，已連續第二日反彈，9天相對強弱指數(RSI)已先行在3月中時跌穿30及見底，形成了一底高於一底的RSI牛背馳走勢，預期股價已有見底的迹象，股價暫時最少上望100元。

另外，贛鋒鋰業股價自今年3月由86元反彈，曾升至117.2元後再回落，雖然走勢回調，但未有影響到資金流向，仍見到資金流入，累計12億元，加上周二股價大幅反彈並重返10天線，以及9天RSI已重返30以上，預期股價可以繼續反彈。投資者可以在92元買入，上望阻力位100元，股價若跌穿支持位86元，宜先止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新（作者為註冊持牌人，並沒持有股份及相關衍生產品之權益）