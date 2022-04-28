許繹彬：五一長假前北水暫歇　盈富基金穩守可搏

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，在全球種種不利因素籠罩下，港股再次跌穿20,000點。儘管現階段全球股票市場確實有很多不明朗因素，但其實港股在突破22,000後，外圍偶有風吹草動，均令港股的調整幅度較其他地方為大。然而，在美股作出大幅調整後，港股跌幅仍算溫和，甚至不跌反升，或因為港股已有一定的累積跌幅所致。

許指，全球股票市場本周異常波動，尤以對港股影響深遠的美股及A股，均出現急速調整現象，納指的跌幅更創出今年新低，亞洲主要股票市場出現骨牌效應；令美股在短期內出現兩次大幅調整的元凶，相信莫過於是美債及美匯急升所致。眾所周知，上述2大因素是多年來令加息幅度上升，股市下行壓力急增，而高通脹打擊美國消費者的需求，令投資者擔心經濟衰退快將來臨，從而令美股下調。冰封三呎非一日之寒，上述各種問題非一時三刻可解決，故未來美股繼續出現大幅波動亦不足為奇，加上中國因應新冠肺炎實施大規模管控措施，現階段相信國內會以全力控制疫情為首要任務，A股市場出現疲態實屬正常。