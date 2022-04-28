風水輪流轉！美國科技股最輝煌時代已結束?

美股引擎FAANG可謂在今年熄火。受惠於全球貨幣寬鬆和科技進步，美股在過去10年間經歷超長牛市。其中，以FAANG代表的科技類公司表現尤為亮眼，成為推動納指乃至整個美股不斷闖高的引擎。惟這一情況似乎會在今年逆轉。

串流影視平台Netflix早前公布第一季業務數據令市場大跌眼鏡，首季全球淨付費用戶減少20萬，為十年來首次，並預計未來幾個月將有更多客戶流失。財報發布後，公司股價隨即插水，4月21日盤中曾暴跌39%，創2004年來最大盤中跌幅。

Netflix兩年前的市值高於對手迪士尼。惟自去年11月以來，Netflix的股價已下跌70%以上，目前其市值還不到迪士尼的一半。

Facebook(已更名為Meta)早前公布的第四季財報數據同樣驚嚇，每股收益同比降幅較市場預期翻倍，關鍵用戶指標未如理想。財報發布後，股價單日暴跌26.39%，遭遇美國市場歷史上最大的單日跌幅。截至目前，Facebook市值已從去年夏天近1.1萬億美元(約8.58萬億港元)的高峰值暴跌逾5,000億美元(約3.9萬億港元)。

雖然Netflix陷困，但它仍是過去20年表現最好的股票之一，自2002年上市以來上漲180倍，平均年回報率約為30%。同期，蘋果公司(Apple Inc.)包括股息在內的回報率超過420倍(平均年回報率35%)，亞馬遜的回報率為1,500倍(平均年回報率29%)。

「這些公司在短時間內從微型企業或初創企業發展成為大型企業。」機構經紀商Jones Trading市場策略師表示。「市場錯就錯在，人們認為這將永遠持續下去。」

科技巨頭股價疲弱，是否意味美股引擎會在今年熄火？對於目前的科技股來說，最大的壓力莫過於聯儲局加息。內媒此前提及，近期在IMF主持的討論會上，聯儲局主席鮑威爾再度放鷹稱將於5月會議討論加息半厘，並暗示年內不只一次這樣加息。

隨着聯儲局收緊貨幣政策，投資者擔心經濟放緩而逃離市場，Alphabet、亞馬遜和微軟都落後於標普500指數。

另一問題是，美債收益率飆升降低企業的未來利潤預期，這對科企來說是件大事，因它們通常因承諾更高的收益而享有較高估值。

事實證明，這些公司不僅沒能像十年前那樣大幅提高回報率，反而成了大市的拖累。研究機構Bespoke Investment Group的數據顯示，FAANG加上微軟的市值佔標普500指數市值的不到1/4，但貢獻其超過一半的跌幅。

外媒報道，投資機構Miller Tabak + Co.的分析師稱，「當一個市場被幾隻股票支撐時，它不會持續很長時間。」、「如果這些股票下跌，市場也會跟着下跌。」

在這6家公司中，Apple是唯一一家在今年的表現超過標普500指數的公司，但只好了一點點。雖然投資者仍看重Apple忠實的客戶和巨額現金流，但很難再稱這家全球最大的公司為一家增長型公司。據外媒分析師估計，在疫情期間，由於消費者被困家中，iPhone、Mac和iPad銷量大增，Apple營收飆升，但分析師預計本財年銷售額僅增長8%，並至少在2024年之前繼續放緩。

在FAANG中，只有亞馬遜和Alphabet仍可能被視為增長型公司。亞馬遜本財年的收入預計將增長15%，Alphabet預計在本財年實現18%的銷售增長。

資管公司Purpose Investments首席投資官表示，至少就目前而言FAANG可能還沒有失去所有優勢。這些公司仍值得擁有，要麼是因為它們不斷擴張，要麼是因為它們擁有強勁的資產負債表和股票回購潛力，它們可利用這些來提高每股收益。