【高盛推介】滙豐反彈　資金持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：滙控在周二(26日)公布季績後連跌數日，累挫逾13%，曾見1個月低位，今(28日)早低底反彈，開市下試47.6元後見支持，最新升逾1%。有券商指，市場對滙豐每股盈利預測及估值顯著低估其未來盈利能力，給予「買入」評級，目標價62.2元。

將於明(29日)公布業績的平保，亦在上周五連跌4日，累跌逾9%後，今早低開後反彈，最新升1%。有券商估計，平保受投資回報率疲弱及人壽保險業務增長放緩拖累，今年首季稅後經營利潤為377億元人民幣，按年跌3.6%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納滙豐好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在43元及44元收回區域的產品。

平保方面，亦見近期資金持續趁低吸納平保好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。淡倉則上周五(22日)至本周二共錄得約300萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

投資者如看好平保，在業績前部署需注意產品條款，宜選擇受波幅影響較低的中期貼價認購證作部署。此外亦可選擇部署牛證以進一步避免波幅影響，但需注意收回風險。而選擇遠牛部署則為相對穩健的選擇。

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