【高盛推介】滙豐反彈 資金持續吸納好倉
2022年04月28日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙控在周二(26日)公布季績後連跌數日，累挫逾13%，曾見1個月低位，今(28日)早低底反彈，開市下試47.6元後見支持，最新升逾1%。有券商指，市場對滙豐每股盈利預測及估值顯著低估其未來盈利能力，給予「買入」評級，目標價62.2元。
將於明(29日)公布業績的平保，亦在上周五連跌4日，累跌逾9%後，今早低開後反彈，最新升1%。有券商估計，平保受投資回報率疲弱及人壽保險業務增長放緩拖累，今年首季稅後經營利潤為377億元人民幣，按年跌3.6%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納滙豐好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,100萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在43元及44元收回區域的產品。
平保方面，亦見近期資金持續趁低吸納平保好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。淡倉則上周五(22日)至本周二共錄得約300萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
由於滙豐早前急跌，投資者應重新審視產品條款，看好及計劃部署認購證可考慮選擇貼價條款，對沖值較高，較能緊貼正股升跌。貼價的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨滙豐購(29618)。中期的高槓桿選擇可留意滙豐購(21414)。牛證方面可留意屬近牛的滙豐牛(57232)，與現價有約5元收回距離。
滙豐購(29618)，行使價49.9元，2022年06月23日到期，實際槓桿11.3倍，貼價、高槓桿、低街貨。
滙豐購(21414)，行使價55.93元，2022年08月26日到期，實際槓桿11.6倍，中期、高槓桿。
滙豐牛(57232)，收回價44元，行使價43元，換股比率100，實際槓桿8.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡滙豐，可留意年期約3個月，屬高槓桿的低街貨滙豐沽(22160)。
滙豐沽(22160)，行使價45元，2022年07月25日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低街貨。
投資者如看好平保，在業績前部署需注意產品條款，宜選擇受波幅影響較低的中期貼價認購證作部署。此外亦可選擇部署牛證以進一步避免波幅影響，但需注意收回風險。而選擇遠牛部署則為相對穩健的選擇。
認購證方面的貼價選擇可留意屬中長期的平安購(28168)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的平安購12972。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(69146)。遠牛選擇可留意平安牛(68278)，與現價有約20%收回距離，為穩健選擇。
平安購(28168)，行使價51.2元，2022年12月21日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、中長期。
平安購(12972)，行使價65.05元，2022年09月27日到期，實際槓桿8.7倍，高槓桿。
平安牛(69146)，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛(68278)，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，可留意年期約2個月，屬貼價的低街貨平安沽(18059)。
平安沽(18059)，行使價42.95元，2022年06月22日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。
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