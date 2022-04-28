郭家耀：港股短期區間上落　資源股首選呢兩隻...

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市表現反覆，恒指在20,000點水平爭持。受外圍因素影響，市場預期美國聯儲局加息半厘的機會較大，加上俄烏局勢影響全球供應鏈，深化對經濟的影響。港股方面，由於早前累積跌幅大，開始出現回穩迹象，內地因素仍然主導，料長假期前後，恒指維持19,500點至20,500點水平上落。