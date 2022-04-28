郭家耀：港股短期區間上落 資源股首選呢兩隻...
2022年04月28日 11:00
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，近期大市表現反覆，恒指在20,000點水平爭持。受外圍因素影響，市場預期美國聯儲局加息半厘的機會較大，加上俄烏局勢影響全球供應鏈，深化對經濟的影響。港股方面，由於早前累積跌幅大，開始出現回穩迹象，內地因素仍然主導，料長假期前後，恒指維持19,500點至20,500點水平上落。
深圳市將通過美團(03690)及京東(09618)等平台，向消費者發放總額5億元人民幣消費券。郭指，雖然涉及金額不算高，但相信會有正面作用並推動消費，料家電和汽車消費會有較多補貼政策。他又說，內地受疫情和成本上漲拖累，消費股普遍下跌，相信第一季業績或未如理想，建議投資者等待負面消息進一步反映，才考慮消費股。各項消費股中，郭對汽車行業的前景較樂觀，可吼新能源汽車股。
地緣政治因素令原材料價格持續高企，再加上通脹持續，均對石油、天然氣及其他金屬帶來上升動力。郭指出，首季資源股業績表現不錯，相信現時因素下仍會繼續支持商品價格於高位橫行，有利相關股份。郭又指，從事黃金及基本金屬的股份較可取，因受到地緣政局因素影響，以及該行業屬結構性增長行業，而近期新能源車使用量增加，當中銅及鋰能因而受惠，相反對石油會有一定壓力，並認為紫金礦業(02899)及贛鋒鋰業(01772)更可取。