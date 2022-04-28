國壽首季純利跌47%　多家大行齊降目標價

國壽首季新業務價值按年降14.3%。瑞信發表報告指，國壽首季新業務價值符合該行預期，並稍高過市場預期，但將其2022和2023年的每股盈利預測分別下調18%和10%，以反映首季業績，以及第二季至今的股價下跌，並降低估值倍數以反映疫情不確定性增加。該行將國壽目標價從17元下調至15元，維持「跑贏大市」評級。該行又預計，國壽未來新業務價值將按年改善，集團對今年行業領先的新業務價值規模增長有信心。

野村則指，由於國壽今年首季投資回報疲弱，將其2022年淨利潤預測下調8%；同時將新業務價值預測下調2%，以反映封城的影響。另預計2022財年國壽淨利潤將按年增長2.7%，新業務價值將下降14%。野村將國壽目標價從17.68元下調至16.65元，維持「買入」評級。

摩通表示，國壽首季純利152億元人民幣，按年跌47%，並低於該行預期的185億人民幣，主要由於投資收入減少。該行對2022財年國壽的盈利預測略微下調，以反映首季業績數據，料今年純利按年跌19%至410億人民幣。目標價由13元下調至12元，評級「中性」。