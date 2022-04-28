【產經直播】美科企龍頭放榜　點炒業績最穩陣？

隔晚美股表現反覆，道指先升後回順，納指更蒸發全部升幅倒跌收市。美企業績表現參差，加上市場擔心聯儲局在下周舉行的議息會議上大刀闊斧加息，美股暫難反彈？港股周四(28日)早段重上兩萬點關，後市會點走？

俄羅斯周三(27日)切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。有外媒報道，德國將支持分階段實施俄羅斯石油禁令。國際油價會點走？投資者可繼續沿用炒波幅區間策略？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF分銷主管凌子敬及元宇證券首席投資總監林嘉麒，為你拆解市況。

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星NYSE FANG+ ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

三星彭博環球半導體ETF

三星中證中國龍網 ETF

更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：