【產經直播】美科企龍頭放榜 點炒業績最穩陣？
2022年04月28日 11:52
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隔晚美股表現反覆，道指先升後回順，納指更蒸發全部升幅倒跌收市。美企業績表現參差，加上市場擔心聯儲局在下周舉行的議息會議上大刀闊斧加息，美股暫難反彈？港股周四(28日)早段重上兩萬點關，後市會點走？
美國科技股龍頭企業放榜受人關注，最新有Facebook母公司Meta公布首季業績，其每股盈利表現及每日活躍用戶人數均勝預期，盤後股價爆升18%。受股民追捧的還有微軟，雲業務帶動強勁增長，收入及盈利均勝預期，隔晚股價彈4.81%。不過Google母公司Alphabet則因盈利倒退，股價插3.67%。至於亞馬遜及蘋果公司則將於周四派成績表。若投資者既想炒業績，又想分散風險，可考慮部署三星NYSE FANG+ ETF(02814)？
日圓匯價弱勢持續，一度見20年新低，日本內閣官員曾指圓匯過弱會拖累國家經濟，令市場憧憬當局會出手干預捍衛。現時買入日圓資產值博高？三星高息房託ETF(03187)持股中，日本房託佔約3成，自日本放寬部分入境限制以來，表現理想，值得留意？
俄羅斯周三(27日)切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應。有外媒報道，德國將支持分階段實施俄羅斯石油禁令。國際油價會點走？投資者可繼續沿用炒波幅區間策略？
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