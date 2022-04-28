【高盛推介】騰訊見底反彈？如看好嚴選牛購證
2022年04月28日 11:57
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於周一(25日)見325.2元的1個月低後連日整固，今(28日)受內地股市見底反彈氣氛好轉利好，資金積極吸納騰訊。有券商稱，受多方負面因素影響下，內地科網股自過去14個月以來至今已累跌逾60%。該行亦表示目前內地科網股估值中已反映了市場預期經濟利潤將顯著下降等因素，及指從基本情境假設下，股價具上漲空間。
觀察港股通資金流向，昨(27日)北水轉向買入騰訊，錄得約4億元資金淨買入。
觀察個股輪證資金流向，昨日好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，當中好倉錄得約320萬元資金流入。淡倉於昨日錄得約370萬元資金流入，並見流入熊證的資金較集中在355元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價340至440元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(12127)。貼價選擇可留意屬行使價400元或以下產品中，槓桿最高的騰訊購(12105)，為熱門活躍條款，高對沖值，較緊貼正股升跌。長期選擇可留意換股比率500兌1的騰訊購(17327)，為低時間損耗，適合中長線部署。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(63115)，與現價有約30及40元收回距離。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年09月16日到期，實際槓桿7.3倍，行使價330至440元、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(12105)，行使價400元，2022年09月16日到期，實際槓桿6.6倍，貼價、行使價400元或以下產品中，槓桿最高。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年01月09日到期，實際槓桿5.2倍，低時間損耗值，適合中長線部署。
騰訊牛(63631)，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛(63115)，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬中期的低街貨騰訊沽(12853)。熊證方面可留意屬貼熊的新上市騰訊熊55426，與現價有約20元收回距離。
騰訊沽(12853)，行使價260元，2022年09月19日到期，實際槓桿4.5倍，中期、低街貨
騰訊熊(55426)，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率12.4倍，新上市貼熊
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