【高盛推介】騰訊見底反彈？如看好嚴選牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊於周一(25日)見325.2元的1個月低後連日整固，今(28日)受內地股市見底反彈氣氛好轉利好，資金積極吸納騰訊。有券商稱，受多方負面因素影響下，內地科網股自過去14個月以來至今已累跌逾60%。該行亦表示目前內地科網股估值中已反映了市場預期經濟利潤將顯著下降等因素，及指從基本情境假設下，股價具上漲空間。

觀察港股通資金流向，昨(27日)北水轉向買入騰訊，錄得約4億元資金淨買入。

觀察個股輪證資金流向，昨日好倉及淡倉皆獲資金轉向流入，當中好倉錄得約320萬元資金流入。淡倉於昨日錄得約370萬元資金流入，並見流入熊證的資金較集中在355元收回區域的產品。

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