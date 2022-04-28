五礦資源：Las Bambas生產仍暫停

根據秘魯法律，驅逐侵入者和處置公司財產的人的私人訴訟必須在公司獲悉財產被剝奪後

15天內進行。若現時不採取行動，可能會導致公司需要啟動冗長的司法程序，將抗議者趕走。Las Bambas與秘魯警方合作，於4月27日(秘魯時間)開始採取行動，要求抗議者離開現場。該行動是根據MMG對「安全和人權自願原則」(VPSHR)的持續承諾而採取。

Fuerabamba社區抗議者已離開Las Bambas財產。行動過程中，少數社區成員、警察及私人保安受傷，所有傷者均已接受治療。Huancuire社區抗議者仍留在現場。

於4月27日，秘魯政府宣布Challhuahuacho及Coyllurqi地區進入緊急狀態。緊急狀態於

翌日(28日)開始運作。出於安全原因，Las Bambas的生產仍暫停。