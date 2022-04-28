渣打首季稅前基本盈利15億美元　按年升3.7%

期內淨利息收入按固定匯率基準計算上升10%；淨息差按季上升10個基點至1.29%，乃由於結構性對沖計劃和利率上升所致。信貸減值支出2億元，按年上升1.8億元，按季則下跌300萬元。集團預期信貸減值開始回復正常至中長期貸款損失率範圍為30至35點子。

集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，今年開局表現強勁，近期的地緣政治事件令利率前景變得更加明確，但未來的經濟復甦步伐則變得更難預測。展望今年全年表現，他指，預期集團收入增長將輕微超過早前所訂的5至7%指引範圍，並預期經營支出將略高於早前所估算的107億元指引水平，因預期收入增加帶動與表現掛鈎薪酬支出亦增加，惟仍料可實現正收入與成本增長差。