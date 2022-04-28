大行對港交所前景樂觀　高盛目標價520元

瑞信發表報告指，港交所首季業績反映業務面臨挑戰，期內純利按年跌31%，由於交易量下跌及淨投資收入減少，總收入按年跌21%。該行表示，展望未來，港交所第二季交易相關收入可能會持續下跌，同時淨投資收益可能因市場疲弱而受抑制，業務復甦需時。

該行將港交所2022至2024年日均成交量預測分別由1,380億、1,510億及1,670億元，下調至1,320億、1,450億及1,620億元，即預期今年餘下3季日均成交量為1,270億元。

瑞信相應將港交所2022至2024年每股盈利預測下調6%、2%及2%，目標價由383元下調至352元，維持「中性」評級，預期未來催化劑包括互聯互通擴展、中概股前景明朗化及回流步伐加快等。

野村發表研究報告指，受投資虧損所拖累，港交所首季盈利表現遜該行預期約9%；整體收入按年跌21%，亦較該行預測低6%，惟核心業務收入大致符合該行預期，將目標價由457.1元下調至441.1元，維持「買入」評級。

野村指出，港交所首季平均每日成交金額按年減少35%至1,465億元，導致交易、結算費及存管費用收入均有所下跌，但滬深港通南向交易平均每日成交金額則按季上升29%。同時交投活躍亦帶動衍生產品交易費用收入按季升21%。在內地監管、經濟放緩及近期疫情影響下，新股市場情緒疲軟，期內新股上市宗數減少，上市費用收入按年跌5%。

另外，高盛表示，港交所今年首季每股盈利2.11元，按年跌30%，高於該行原預期4%，低於市場同業原預期約1%，該行指公司首季收入及成本大致符合預期。

該行指，港交所首季成本高於該行及市場原預期各4%及1%，主要是員工成本支出上升，並維持對港交所「買入」評級及目標價520元。

摩根士丹利指，港交所今年首季收入按年跌21%至46.9億元，較其預測的47.8億元低2%；每股盈利符合預期，達到2.11元，按年下跌30%。大摩指出，收入遜預期主要是由於存管、託管及代理人服務費收入低於預期，但期內EBITDA利潤率仍能穩定維持於75%水平。

該行指，首季港交所交易費、結算及交收費及投資收益表現疲軟，主要受整體日均成交量按年下跌所拖累，以及IPO電子申請減少所致。首季總開支按年增7%，符合大摩預期。大摩給予目標價430元，評級為「與大市同步」。