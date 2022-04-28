盛寶金融：中港股市估值便宜　疫情穩定後跑贏美股

盛寶金融(Saxo Markets)大中華區市場策略師黃永輝(Redmond Wong)表示，中港股市估值依然較美國市場便宜，一些優秀公司可以逐步留意。惟目前佔中國國內生產總值(GDP)約35%的城市仍出現某程度封城或者處半封城的狀態，對第二季經濟帶來很大影響，就算目前股市很便宜，預計最多出現反彈，而非牛市般持續上揚。投資者可以開始部署，在下半年尤其是疫情改善時才考慮入市。

對比歐美，他說，始終中國沒有這麼大壓力去收緊貨幣政策，包括房地產行業在內很多政策偏向放鬆。當疫情穩定下來，中港股市有機會表現優於美股。

他補充，美國現時只加息一次，加息仍陸續有來。目前美國小型股跌幅較多，龍頭股還沒下跌，他認為接下來仍有很多下跌空間。再者，預期聯儲局不會如以往般，在美股插一成後出手托市，寄語投資者忍耐，在第三、四季開始加重對中港股票比重。

他說，2月開始外資在中國投資淨沽出，扭轉過去幾年淨買入的趨勢，但他認為對股票市場影響不太大，只要人民幣是慢慢貶值就沒有問題。他續稱，內地刺激經濟力度沒有以往大，較重視經濟結構改善，尤其是人口增長開始放緩，勞動力不如以往高速增長，當局也重視農產品及供應安全，並開始照顧城鄉農村等其他階層，共同富裕仍存在。

內地市場方面，上游採礦、農村城鄉業務敞口較大的電子商務，與城鄉有較大關聯的消費股仍值得關注。內地對科技股打壓預料放慢，科技股亦可留意。環球方面，短期可以關注海外、歐美的國防軍工股，長期關注網絡安全板塊，農產品、化肥股等。