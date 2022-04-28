金管局：料美國加息速度更快、幅度更大　惟港息會滯後

市場預期美國聯儲局將以更快、更大的步伐開展加息。金管局副總裁劉應彬預期，年內美國的加息幅度或高於2016年至2018年的上一個加息周期；隨着港美息差擴大，預期港匯將較過往更快觸及7.85的「弱方兌換保證」水平。

近日港元匯價走軟，劉應彬指主要與息差因素有關，同時恒指表現疲弱亦令港元需求減少；強調與證監會保持密切溝通，目前並沒有發現任何惡意沽空或大量投機行為。劉指出，現時香港銀行體系資本水平及流動性充足，有信心聯匯制度可以繼續保持金融和貨幣穩定。

有指本港有意與美元脫鈎，劉應彬特別強調，現時聯繫匯率制度運作暢順，亦是最適合香港現況，指港府及金管局均沒有計劃改變聯匯制度。

截至今年2月底，本港銀行體系結餘仍有約3,375億港元，劉氏指，若觸發弱方保證機制，銀行體系結餘收縮，短期港元拆息向上，但上升速度將較美息有所滯後，尤其是短息方面。而銀行存貸利率方面，則為各銀行以自身資金成本結構，再作出的商業決定

助理總裁(貨幣管理)陳家齊認為，金管局的首要工作是維持港匯穩定，當由將不會主動出手干預利率，惟資金流向及利率影響實體經濟時，當局會用不同手段如逆周期措施，協助銀行管理金融風險。

陳家齊又指，雖然港息未必即時跟隨美國加息，但利率上升趨勢明顯，提醒市民若置業或申請按揭等選擇時，需要考慮自身情況及中長期風險。