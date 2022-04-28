美匯企穩103關　道期漲300點

美匯指數企穩103水平；港匯見7.8463；離岸人民幣(CNH)報6.6367；美元兌日圓報130.66；歐元企1.0549，英鎊處1.2553。金價報1,833美元。布油報105.37美元，紐油報102.24美元。道指期貨升301點或0.91%，標指期貨及納指期貨分別漲1.54%及2.23%。

●市後關注點

-17:00 歐元區4月消費者信心指數

-20:30 美國首季本地生產總值(GDP)；美國當周首次申領失業救濟人數

-渣打首季稅前基本盈利15億美元。

●Counterpoint：首季內地智能手機銷量降14%。

●日央行維持貨幣政策不變，圓匯再創20年新低。

●俄羅斯「斷氣」反制，盧布兌歐元升上兩年高位。

●俄國今年油產量或挫17%，恐創逾30年最大跌幅。

●風水輪流轉！美國科技股最輝煌時代已結束？

●世界黃金協會：ETF帶動首季全球黃金需求增長34%。

●三星電子首季營業利潤增逾50%，勝預期。

●日本3月零售額按年增0.9%，好過預期。

●金管局：料美國加息速度更快、幅度更大，惟港息會滯後。