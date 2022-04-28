【產經直播】港股期結日挾高 仍未脫險？
2022年04月28日 16:26
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隔晚美股先高後低，港股在期指結算日做好，恒指周四(28日)重上兩萬點大關，收市升329點，報20,276點。惟有大行指出，內地疫情好轉才可帶動港股向上，再加上北水要到下月5日才恢復，恒指會唔會再失守兩萬點關？
銀行股做好，渣打集團(02888)首季基本稅前盈利按年增3.73%，勝預期，股價勁升10%，下周美國聯儲局議息，渣打等國際銀行股股價會點行？內銀股方面，工商銀行(01398)、中國銀行(03988)以及建設銀行(00939)周五(29日)公布業績，今日股價升2%左右，業績會唔會有驚喜？
資源股炒上，煤炭股中國神華(01088)首季盈利按年增66.9%、中煤能源(01898)更增93.1%，兩股股價分別升近9%及一成。另外，內地全面加強基礎設建設，鋼鐵股鞍鋼股份(00347)升2%、重慶鋼鐵股份(01053)亦升0.8%。資源股要點揀？
比亞迪(01211)首季純利按年增2.4倍，達8.08億元人民幣，為近5年最勁，比亞迪現價係咪吸納時機？
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