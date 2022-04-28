【產經直播】港股期結日挾高　仍未脫險？

隔晚美股先高後低，港股在期指結算日做好，恒指周四(28日)重上兩萬點大關，收市升329點，報20,276點。惟有大行指出，內地疫情好轉才可帶動港股向上，再加上北水要到下月5日才恢復，恒指會唔會再失守兩萬點關？

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