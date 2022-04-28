羅兵咸永道：9成企業認同ESG重要

市場對氣候變化問題日益關注。會計師行羅兵咸永道ESG服務合夥人張立君出席活動時表示，愈來愈多投資者關注企業在氣候風險的工作，部分投資者更向上市公司說明，若在限期內ESG表現未達標，將會撤資，而企業要達至低碳綠色環保，涉及基建轉型、技術轉型，而金融界角色將非常重要。

他引述調查結果，有超過9成企業管理層認同要將ESG放在發展中重要位置，更有逾7成投資者會將ESG風險作為投資決定參考因素，故愈來愈多企業更重視ESG，例如在收購及併購的評估中，會衡量收購目標的ESG表現；在發展業務時建立ESG策略等。

張立君提到，香港整體綠色金融市場發展迅速，有許多綠色基建予市場人士使用，但前提要符合標準。若企業符合綠色可持續發展，循綠色貸款借貸的利率較為優惠，有助解決融資問題。另外，港府發行零售綠色債券，將投資者擴大至普通市民，有助市民認識綠色金融。

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁表示，單計去年全球極端天氣所帶來的損失已達逾千億美元，而過去十年的災禍損失更是以倍數增長，反映情況嚴重。香港也不能幸免，如2018年超級颱風山竹襲港，出現水浸、塌樹等現象，嚴重影響本港社會日常的運作。事實上，現代城市若出現惡劣天氣，導致基建設施受損，將干擾社會運作，因此企業有迫切性提升其緊急應對措施及氣候韌性。