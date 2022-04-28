報告：今年首季香港核心區街舖租金挫6.8%

仲量聯行發表的2022年第一季商業地產市場回顧及展望指出，因應第5波疫情推出的社交距離限制，拖慢了香港商業地產市場的復甦步伐，首季核心區街舖和主要大型商場租金分別按季下降約6.8%及約3.1%。

不過，首季整體甲級寫字樓淨吸納量達到97.98萬方呎，增長主要由傳統行業以及部分新興行業帶動，特別是中環的甲級寫字樓。由於用戶對優質寫字樓的持續需求，中環的甲級寫字樓租金期間上升約0.7%。

至於投資市場第一季成交價超過5,000萬港元的商業物業總投資額，按季下跌亦下跌約48.3，只有1,011億元。而工業物業仍然是最受投資者追捧的資產，約佔總投資額的46%。而酒店投資額也按季攀升約4.3%，為第2個最受歡迎的資產。

該行大中華研究部主管黃志輝預期，疫情只會令本地的復甦之路短期受阻，若香港重新對外開放將有助重建部分國際聯繫，令企業重拾營商信心，若市道回穩加上旅遊業恢復，企業的投資將逐步回升。

該公司香港商舖部主管唐偉樂稱，本港商舖的租金已經從2014年第三季度的歷史高位下跌了逾70%，甚至略低於2003年沙士期間錄得的低位，零售商已趁低位回落物色商舖擴張。餐飲、雜貨、大眾時尚和運動及生活行業，以及實驗性零售預計將成為新一輪的租賃需求來源。

仲量聯行香港資本市場主管陳國章指，由於租金將只會溫和復甦，投資者對寫字樓資產將維持保守態度，並將把注意力轉移到具有再規劃發展潛力的資產上，如酒店和工業物業，或提供較高投資回報的資產，如老人院、凍倉及現代化的貨倉。