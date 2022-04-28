多間港企撐場！亞洲應對氣候變化企業聯盟周四成立

亞洲應對氣候變化企業聯盟(Asian Corporate Coalition for Climate Change Resilience, A4CR)周四(28日)正式成立，以助企業應對氣候變化，建立亞洲首個具氣候韌性的商界社群。現時已獲得多間港資公司支持，指導會員包括恒基地產、港鐵、太古地產、港燈等5間企業；另有普通會員華懋集團、南豐發展、新世界發展及香港中華煤氣。聯盟將繼續在粵港澳大灣區和亞洲各地招募企業會員。

A4CR由世界綠色組織(WGO)倡導，會計師行羅兵咸永道為環境、社會及治理(ESG)報告技術顧問，主要協助企業將ESG融入業務，並把握可持續的金融機會，以帶來長遠經濟效益；國際工程顧問公司奧雅納(Arup)擔任聯盟的氣候技術顧問，將利用其對建築環境的了解，以肋企業辨識、評估、減緩和適應氣候變化當前和未來的風險。聯盟同時集合學界和專業學會的國際及區域專家，透過提供科學認知、互動交流及全面的基準分析，將在亞洲主要企業之間形成戰略聯盟，推動將氣候行動納入公司管治、策略、營運以及融資等主流行動。

世界綠色組織創始人兼行政總裁余遠騁表示，氣候變化對世界各地人民、企業和政府造成日益嚴重的影響。為實現國家自主貢獻及脫碳目標，企業如何配合作出轉變的需要愈趨迫切。A4CR旨在幫助企業了解和應對氣候變化風險，並有系統地為氣候相關的披露做好準備。

羅兵咸永道中國 ESG 可持續發展主管合夥人蔡曉穎指出，面對氣候相關披露的上升趨勢，企業需要為投資者級別的報告準備就緒，並檢視其ESG整體策略，將助企業將氣候信息披露轉化為機會，以創造可持續的優勢和價值。