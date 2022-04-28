金管局與銀行業推畢業生培訓　提供逾120個職位

香港金融管理局宣布，與銀行業聯合推出全新的「銀行業畢業生培訓計劃」，旨在擴大銀行業人才庫。約30家參與銀行將提供逾120個與金融科技、綠色和可持續金融，以及大灣區業務發展相關的入門級職位。

在計劃下受聘的畢業培訓生將獲得相關的專業培訓，2021年或2022年畢業於香港或境外的大學，並取得學士學位或以上學歷的香港居民均可參加計劃。有關職位將於2022年5月3日起開始接受申請。僱用期一般由2022年9月1日開始。

畢業培訓生除了可參與銀行的內部培訓外，亦可獲銀行資助考取相關的專業資格，例如銀行專業資歷架構下的金融科技專業資格。此外，畢業培訓生在入職首年可免費參加由香港銀行學會提供的B.E.S.T.證書課程，和金管局所舉辦的專題培訓講座，相關費用由金管局全額資助。

金融科技、綠色和可持續金融，以及粵港澳大灣區為本港銀行業未來發展的3大增長引擎 。為配合銀行業在未來數年的業務發展及擴張計劃，業界對具備相關專業知識和技能的人才的需求殷切。金管局與業界商討後決定推出「銀行業畢業生培訓計劃」，作為「銀行業人才起動計劃」的延續，務求更有系統和針對性地為銀行界吸引和培育新血，以支持銀行業的可持續發展。