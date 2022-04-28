Tesla電池起革命　電動車遊戲規則恐大變

外媒報道，Tesla今年首季業績亮眼，卻令其押注電動車的關鍵發展—磷酸鐵鋰電池(lithium iron phosphate, LFP)的重磅消息被忽略。

由於電動車的製造成本中，電池佔比極高，為有效降低電池成本，許多車廠都在電池材料上絞盡腦汁。

因為，鎳的主要生產國俄羅斯在因開戰而供應受阻，鈷則因剛果民主共和國礦區危險的手工開採及童工傷亡等新聞，因此特斯拉的電池策略尤其重要，對LFP電池即將受到重用的消息發出強烈信號。

美國電池新創公司Our Next Energy創辦人Mujeeb Ijaz指：「我認為LFP有了新的生命力，我們正在尋找美國的生產基地。它對電動汽車行業具有明顯的長期優勢。」

其實，自2020年開始，特斯拉在中國生產的部分Model 3車型中，就採用寧德時代所生產的LFP。而去年開始也在美國生產的Model 3部分入門款電動車，亦採用該類電池。

如今特斯拉公開，今年首季生產的近半數汽車中配備LFP，意味着特斯拉改變電池策略的作法已經趨於穩定，未來可能改變電動車的遊戲規則。