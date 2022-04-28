【西方衰落？】歐盟制裁俄國兩敗俱傷　德經濟恐陷衰退

受歐美制裁衝擊，今年俄羅斯的油產量或收縮17%，恐創逾30年以來最大跌幅。不過，歐洲諸國亦不好過。作為俄國能源最大買家的德國明言，若俄國禁運能源，該國經濟恐將陷入衰退。

事實上，即使在沒有完全斷供能源的情況下，德國政府已將今年經濟增長預測下調至2.2%。數據亦顯示，歐盟佔俄羅斯石油、天然氣和煤炭總收入的71%，顯見擺脫對俄國能源供應的依賴，仍是其首要難題。

分析預計，隨着西方和俄羅斯之間的地緣政治緊張局勢壓倒對全球增長放緩和需求減弱的擔憂，原油價格在今年剩餘時間內將保持在每桶100美元附近上落。紐約原油昨反覆靠穩，升0.12%，報每桶102.603美元；布蘭特期油升0.04%，報104.93美元。

此外，為加強能源供應保障，內地財政部公布，由5月1日至明年3月31日，對進口煤炭的關稅稅率降至零，原為3至6%。另發改委宣布，內地汽、柴油價格每噸分別提高205元和200元人民幣。

中國在區內的勁敵印度亦在搶煤。外媒引述印度消息指，當局已一改去年削減進口煤炭的政策主張，並敦促地方政府在未來3年要大增煤炭進口，以建立煤炭庫存，滿足內部需要。

貴金屬方面，世界黃金協會報告表示，首季全球黃金需求年增34%至1,234公噸，創2018年第四季以來新高，主要受黃金交易所買賣基金(ETF)淨投資需求創一年半新高所帶動。不過，德國商業銀行估計，若俄烏戰爭獲解決，金價將顯著回落；而券商OANDA預期，金價有機會回落至每安士1,850美元水平。