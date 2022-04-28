美股全線上揚　 Meta急漲逾一成

美股道指周四(28日)早段曾升221點，至33,523點；標指升58點，至4,242點；以科技股為主的納指升245點，至12,734點，惟其後升幅顯著收窄。港股夜期報19,944點，跌230點，低水332點。

隨着歐美各地逐步放寬社交距離限制，民眾也增加外出時間，導致此前不少社交媒體的業務增長放緩。不過，Facebook(Fb)的母公司Meta卻在短片分享功能的幫助下，扭轉了此前用戶增長停滯的趨勢。該企上季收入按年增長6.63%，至279.08億美元；純利則下跌21.39%，至74.65億美元，惟仍好過市場預期，其股價周四早段曾升12.48%

藥廠默沙東上季收入按年增49.62%至159.01億美元；純利增35.57%，至43.1億美元；經調整每股盈利2.14美元，勝預期。默沙東的新冠肺炎口服藥「Lagevrio(成分：Molnupiravir)」去年12月獲批准使用，上季收入為32.47億美元，佔整體收入20.42%，惟藥廠下調今年該藥收入至介乎50億至55億美元(約390億至429億港元)。本年經調整每股盈利指引至最多7.36美元，整體收入料569億至581億美元，該股升2.16%。

麥當勞截至3月底止首季收入為56.65億美元，略勝預期，按年上升10.55%；純利倒退28.15%至10.04億美元；經調整每股盈利2.28美元。集團表示，在暫停其在俄羅斯及烏克蘭業務後，花2,700萬美元支付在兩國的租金、員工工資及供應商成本，並額外多1億美元因關閉在該兩國的分店，產生過多存貨的支出，這些庫存將很大機會被銷毀，總結所有因戰事增加的支出，拖低集團約每股盈利13美仙。

公司透露保留5億美元，或每股67美仙資金，用作支付潛在國際稅款，惟未提供詳請。美國同店銷售按年增長3.5%，高過預期的3.3%，主要得益於加價及市場推廣，麥當勞股價曾升0.95%。

重型機械生產商卡特彼勒(Caterpillar)首季收入按年升14.31%至135.89億美元；純利增0.45%，至15.37億美元；每股經調整盈利2.88美元。該企預期，中國對重型機械及建築機器需求將比預期少，容許把該企把中國的供應轉移至其他地區，料下半年毛利將比上半年高，將加價抵銷正上升的製造業成本，其股價跌4.52%。