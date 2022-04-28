樓價UPDATES：北角單幢樓3年蝕使費離場

樓價上升乏力，再有業主沽樓輸使費，北角嘉威大廈辣招鬆綁貨以520萬元售出，原業主持貨3年僅賺約3.4%，扣除使費料損手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯謝國安表示，北角嘉威大廈連錄成交，其中B座高層4室，實用面積約239方呎，成交價520萬元，呎價約21,757元。原業主於2019年4月以約503萬元入市，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面僅獲利約17萬元，升值約3.4%，料蝕使費離場。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角明威大廈高層A室，實用面積約457方呎，兩房設計，早於今年1月放盤求售，初時叫價800萬元，勁減132萬元成交，累計減幅達16.5%，成交價約668萬元，呎價約14,617元。

●美聯曾有聰表示，北角海峰園高峰閣中層E室，實用面積約834方呎，套三房間隔，擁海景，開價約1,850萬元，並獲換樓用家垂青，議價後以約1,768萬元成交，呎價約21,199元。

●中原鄭俊輝稱，柴灣居屋康翠臺5座中層K室，實用面積約508方呎，兩房則王，原業主準備移民，自由市場叫價610萬元，減至570萬元易手，呎價約11,220元，新買家為用家，於柴灣區睇樓，遇到反價封盤，見屋苑完成了大維修，即睇即還價入市。

●中原張略欣指，鰂魚涌英麗閣C座高層2室，實用面積約690方呎，套三房間隔，以1,280萬元易手，呎價約18,551元，原業主於1993年以292萬元買入，持貨29年帳面獲利988萬元，單位升值約3.38倍。

●利嘉閣鄧惠源透露，鴨脷洲海怡半島10座中低層B室，實用面積約742方呎，套三房連儲物室間隔，成交價1,100萬元，呎價約14,825元，新買家為投資者，見呎價低水入市。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，長沙灣宇晴軒6座低層H室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以約1.85萬元放租，即吸引新租客洽詢，雙方零經議價租出，呎租約38.2元，新租客為家庭客，睇樓一次即決定承租。

●利嘉閣邱家仁指，長沙灣碧海藍天6座高層C室，實用面積約499方呎，成交價928萬元，呎價約18,597元，屋苑本月暫錄7宗買賣，現時約有80個單位放售，入場費由850萬元起。

●中原黃家全稱，西南九龍浪澄灣8座高層D室，實用面積約549方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，以1,120萬元易手，呎價約20,400元，原業主於2013年12月以717萬元購入，持貨8年多帳面獲利403萬元，單位期內升值約56%。

●香港置業張仲賢稱，大角咀港灣豪庭4月至今暫錄得13宗買賣，該盤8座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以828萬元放盤約4個月後，獲同區客接洽，議價後減價15萬元，以約813萬元成交，呎價約18,647元。

●世紀21富山劉倩彤表示，牛池灣曉暉花園2座高層F室，單位實用約464方呎，兩房間隔，叫價為768萬元，放盤僅約1個月，輕微減價30萬元，剛以738萬元成交，呎價約15,905元。

●香港置業吳仁傑透露，啟德尚．珒溋2座高層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約1.9萬元放租約3個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價1,200元，以1.78萬元承租，呎租約38.2元。

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新界區

●利嘉閣司徒俊傑表示，葵涌葵芳閣3座中層B室，實用面積約473方呎，三房間隔，外望山景，開價625萬元，最終以621萬元沽出，呎價約13,129元，新買家為區內上車客。

●美聯顧耀彬稱，屯門居屋兆安苑K座高層1室，實用面積約495方呎，兩房間隔，在已補價自由市場以425萬元成交，呎價約8,586元，原業主在1993年8月以約81.5萬元購入，持貨接近29年帳面獲利343.5萬元，物業升值逾4倍。

●祥益袁思賢指，屯門時代廣場E座低層9室，實用面積約346方呎，兩房間隔，業主考慮到雙方租期可以配合，故提供700元的議價空間，區內客最終以1.18萬元即睇即租，呎租約34.1元。

●祥益林英傑表示，屯門居屋兆麟苑C座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，減價5萬元，區內首置綠表客，於未補價第二市場以245萬元購入自住，呎價6,110元，稍低於市價。

●祥益邱家邦透露，屯門居屋兆禧苑C座高層1室，實用面積約363方呎，兩房間隔，新買為同區分支家庭客，未有議價空間，但見單位有裝修，遂便決定一筆過以440萬元即睇即買予家人居住，呎價約12,121元。

●中原王勤學指，元朗朗屏8號4月錄得多宗租賃成交，包括5座低層K室，實用面積約386方呎，一房間隔，月租叫價1.35萬元，經議價後，以1.23萬元租出，呎租約32元，租客為一對年輕夫婦。

●中原區國健稱，上水皇府山4月暫錄約7宗買賣，屋苑1座低層D室，實用面積約442方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以560萬元獲承接，呎價約12,670元，新買家為用家，為住近家人，加上怕遲買會貴，即購入上述單位打算作自住之用。

●世紀21宇田羅家威透露，大埔翠屏花園B座低層5室，實用面積約262方呎，兩房間隔，原先開價450萬元，最終減價約11%，獲用家以約400萬元承接，呎價約15,267元。

●中原黃達雄表示，大埔中心4月暫錄約9宗買賣，包括6座中層A室，實用面積約451方呎，兩房間隔，開價約690萬元，近日雙方議價後以665萬元沽，呎價約14,745元，新買家為用家。

●美聯汪子龍稱，大埔雲滙8座低層B1室，實用面積約284方呎，開放式改一房間隔，9個月前開價625萬元，由於原業主急需套現換樓，最後減價約13.3%，以「割愛價」542萬元成交，呎價約19,085元。原業主於2018年8月以668.9萬元一手購入物業，據悉計及當時發展商提供的回贈優惠，預料買家是次蝕手續費。

●中原周家傑指，火炭銀禧花園4月暫錄約7宗買賣，屋苑3座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望內園景，開價約700萬元，議價後以660萬元易手，呎價約13,043元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城50座高層A室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤4日，開價580萬元，減價35萬元，減幅約6%，獲買家以545萬元承接，呎價約19,190元。

●中原黎宗文稱，大圍名城4月暫錄約17宗買賣，盛世1座北翼高層B室，實用面積約786方呎，套三房間隔，開價約1,550萬元，議價後以1,440萬元易手，呎價18321元。

●中原侯惠良指，大圍金獅花園4月暫錄10宗買賣，其中2期A座中層3室，實用面積約282方呎，兩房間隔，開價約490萬元，日前議價後以465萬元易手，呎價約16,489元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城K座低層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，放盤半年，當時叫價680萬元，累減40萬元或減幅6%，以640萬元成交，呎價約18,935元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑9座中層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，叫價740萬元，獲買家以728.8萬元承接，呎價約14,873元。

●美聯陳少鴻稱，馬鞍山銀湖・天峰5座高層C室，實用面積約1,046方呎，套三房連工人套房及儲物室間隔，以3.5萬元承租，較開價低近3%，呎租為33.5元。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山4月暫錄約150宗二手買賣，其中雅濤居本月錄5宗成交，屋苑2座中層C室，實用面積約696方呎，套三房間隔，開價約1,068萬元，議價後以1,072.8萬元易手，呎價約15,414元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層16室，實用面積約642方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約790萬元，議價後售770萬元易手，呎價約11,994元，原業主於2005年以215萬元購入單位連車位。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳首都3座左翼中層D室，實用面積約705方呎，套三房連儲物室間隔，望園景，成交價965萬元，呎價約13,688元，屋苑4月暫錄7宗二手買賣，現時約有100個單位放售，入場費由780萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳4月暫錄297宗二手買賣，較上月全月261宗增約14%，其中晉海2A座中低層F室，實用面積約340方呎，一房間隔，望園景，最新以692萬元成交，呎價約20,353元。

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