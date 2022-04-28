新盤UPDATES：發展商趁疫情緩和群起推一手樓
2022年04月28日 22:02
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疫情緩和，發展商群起推盤。即將開售的錦上路站項目最終接獲1.35萬票，市場反應熱烈，成為今年新盤票王。同時，屯門區歷來大型私人項目開始啟動軟銷攻勢。
●新地旗下屯門項目命名為NOVO LAND
新鴻基地產(00016)旗下的屯門兆康項目正式命名為NOVO LAND。新地副董事總經理雷霆表示，該盤為屯門區歷來最大型的私人發展項目，分6期發展，提供逾4,500伙，預料今年6月會率先推出1A期，涉及824伙。
新地代理總經理陳漢麟指，項目名為NOVO LAND 意指前膽、創新，年輕，期望打造具北歐色彩的快樂社區。而1A期將主打一房至兩房單位，另設開放式間隔。項目設4.9萬方呎的商場，會所連公共花園及遊樂地方總面積約40萬方呎。
●啟德MONACO MARINE次輪暫沽30伙
疫情緩和，多個新盤開售。會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今日(28日)下午6時次輪發售112伙。是日會分A組及B組兩輪時段揀樓，A組買家須揀選最少1個兩房連梗廚單位或三房單位，或者最少2個及最多6個指明單位。據悉，項目開售不足1小時售出30伙，並套現4億元。
●錦上路站柏瓏I接獲1.35萬張入票 成今年新盤票王
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I，已截止接收認購登記，最終獲接1.35萬張入票，按首輪發售388伙計，超額認購逾33.7倍，成為今年的新盤票王。資料顯示，該盤為自去年10月推售、中洲置業的沙田星凱‧堤岸接獲2.7萬票後，再錄得收票破萬的新盤。
●啟德THE HENLEY II或日內加推
恒基地產(00012)啟德THE HENLEY II暫收到288張入票，以首批單位61伙計算，超額認購逾3.7倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，計劃最快日內加推第2號價單，或會加入向海標準戶，有機會加價5%。並計劃於未來2至3日公布銷售安排，項目頂層向海特色單位或同步推出招標。
●旺角利奧坊‧壹隅暫收約600票
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅賣樓在即，市場消息指，截至周四(28日)晚上7時半，項目累計收票約600張，以5月1日發售138伙計，超額逾3.3倍。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，入票客源中，約45%來自九龍、40%來自新界，其餘為港島客。他又指，該盤於首輪開售後，下周加推單位應市，將有加價空間。
●加多利山ST. GEORGE'S MANSION四房逾1.02億元沽
市場氣氛好轉，月內大額成交明顯增加。信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSION，最新以逾1.02億元沽出1伙四房單位，為該盤月內第二宗成交。
上述為第1座9樓A室，實用面積2,140方呎，設私人電梯大堂，享加多利山翠綠景觀，成交價為1.028億元，呎價約48,037元。該盤至今累售14伙，套現逾20億元。據悉，項目已拆棚，外牆採用頂級歐洲天然石材建成，預料關鍵日期為2022年8月31日。
●沙田瓏珀山第2期首錄成交
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山第2期自本月中推出後首錄成交。據項目成交紀錄冊顯示，該盤透過招標連錄3宗成交，合計涉約5,597萬元。當中，King Tower 2的18樓C室，為實用面積986方呎的三房單位，以1,960.8萬元成交，呎價約19,886元。
●啟德尚‧珒溋三房售2,606萬
●沙田大埔畢架．金峰三房招標售1,795.4萬
由遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周四(28日)透過招標售出第1座5樓D室，為實用面積為1,033方呎的三房戶，成交價為1,795.4萬元，呎價約17,380元。據悉，項目至今累售30伙 套現約6億元。