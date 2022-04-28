新盤UPDATES：發展商趁疫情緩和群起推一手樓

疫情緩和，發展商群起推盤。即將開售的錦上路站項目最終接獲1.35萬票，市場反應熱烈，成為今年新盤票王。同時，屯門區歷來大型私人項目開始啟動軟銷攻勢。

●新地旗下屯門項目命名為NOVO LAND

新地代理總經理陳漢麟指，項目名為NOVO LAND 意指前膽、創新，年輕，期望打造具北歐色彩的快樂社區。而1A期將主打一房至兩房單位，另設開放式間隔。項目設4.9萬方呎的商場，會所連公共花園及遊樂地方總面積約40萬方呎。

●啟德MONACO MARINE次輪暫沽30伙

疫情緩和，多個新盤開售。會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，今日(28日)下午6時次輪發售112伙。是日會分A組及B組兩輪時段揀樓，A組買家須揀選最少1個兩房連梗廚單位或三房單位，或者最少2個及最多6個指明單位。據悉，項目開售不足1小時售出30伙，並套現4億元。

●錦上路站柏瓏I接獲1.35萬張入票 成今年新盤票王

●啟德THE HENLEY II或日內加推

●旺角利奧坊‧壹隅暫收約600票

●加多利山ST. GEORGE'S MANSION四房逾1.02億元沽

上述為第1座9樓A室，實用面積2,140方呎，設私人電梯大堂，享加多利山翠綠景觀，成交價為1.028億元，呎價約48,037元。該盤至今累售14伙，套現逾20億元。據悉，項目已拆棚，外牆採用頂級歐洲天然石材建成，預料關鍵日期為2022年8月31日。

●沙田瓏珀山第2期首錄成交

●啟德尚‧珒溋三房售2,606萬

●沙田大埔畢架．金峰三房招標售1,795.4萬