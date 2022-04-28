【產經評論】日本放任圓匯貶　狂瀾難挽自作孽

日本央行周四(28日)宣布維持量化寬鬆貨幣政策不變，且繼續無限量買債，令日圓加速貶值，再創20年新低，惟市場預期的央行干預至今未見蹤影，變相在向市場發出訊息，本輪日圓貶值潮暫無底可估，短期續助攻美元強勢，並成為今年來全球金融市場又一宗黑天鵝事件！

其實，觀乎日本的經常帳和外貿數據，不見得足以支持日圓如此急貶；刺激出口的作用，亦難以完全抵銷對消費和投資信心的打擊。在物價飛升之下，更有讓日本經濟陷入惡性通脹之虞。可是去年末季美國聯儲局鷹派抬頭以來，日本已選定貨幣貶值之路，而今年2月下旬俄烏衝突爆發後，日圓加快貶值，更成為引領本輪亞洲貨幣貶值潮的禍首。

日本當局刻意讓日圓快速貶值，背後超出內部考量，所說的乃面對通脹海嘯的盟友美國，今年加息及縮減買債收水已無懸念，可是美國政府債台高築，融資壓力逼埋身，只有靠強美元來吸引國際資本落戶買新債，以配合聯儲局收水之舉。在這段時間，美國深度介入俄烏衝突，能源危機下就連歐元區都面臨通脹危機，造成歐元貶值。日本經濟積弱已久，既沒有能力抵抗非美元貨幣貶值潮，與其花費有限資源入市托日圓匯價而事倍功半，倒不如順勢而為，來個快速貶值，讓外資措手不及出逃無門，亦為央行保留干預市場的「彈藥」。

從東西對立的世界格局來看，日本對圓匯貶值「躺平」不作為，當地出口力增強，惟進口勢必減少，亞洲區的貿易、貨幣及債務皆承受巨大壓力，疊加物價飛升，勢將促使更多資金流出新興市場而回流美國。即使強如中國，如今亦面對強大的經濟「逆流」來襲。說到底，沒有美國默許，日本焉能如此放任日圓貶值？美國護霸心切，日本亦自願遞上利刃助美一把，配合美國在亞洲攪局的部署，以鞏固美日聯盟的政治力量。

日本的貨幣政策如是，變相將國運押上，最大風險是落得通脹與貨幣貶值雙雙失控，即使政府入市干預亦無力挽回，實力已不如前的美國也愛莫能助，屆時日本經濟可能陷入永遠的迷失。

天要下雨，全球經濟合久必分，大國爭霸，不再講和氣生財，取而代之是存亡的博弈。貨幣武器化下，且別輕率為日圓匯價估底，日圓大貶這黑天鵝，是要衝着中國而來。這些年積極去槓桿、消泡沫的中國，亦有備而戰。區內其他經濟體如南韓及東南亞諸地，得及早強化自身的銀行體系，並透過加強區域合作強化經貿基礎，以抵禦日圓大貶所帶來衝擊。