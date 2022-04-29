東方日報B1：亞幣急貶 每百日圓兌港元插穿6算

通脹問題持續惡化，已迫使全球央行加快緊縮貨幣政策的步伐，唯獨日本央行繼續大唱反調，周四的議息會議宣布維持政策利率不變，更揚言將每日無限量買債，將10年期國債利率壓制在接近零水平。受消息影響，日圓旋即再創20年新低，跌穿每美元兌130關口，周四(28日)低見131.01；每百日圓兌港元更跌穿6算，午後貶至5.9886，創2002年4月之後新低。

日本央行周四繼續放鴿，表示將會每日透過固定利率購債操作，以0.25厘價格，無限量購入10年期日本國債，至於短債利率維持在負0.1厘，行動反映央行支持當地經濟的決心，刺激日股午後轉升，日經指數全日收報26,847點，升1.75%。

市場一度預期，日本當局會放寬長債利率稍微上升，以緩和日圓貶值壓力，因進口成本增加也會對當地經濟造成衝擊，但議息結果隨即否定該想法，當局對日圓貶值立場似乎變得更容忍。

日資券商大和的首席市場經濟學家岩下真理表示，日本央行已對日圓快速貶值表現出一些擔憂，惟相信當局不會視美元兌130日圓關口為一個「可怕的拐點」。

日本央行試圖靠寬鬆貨幣政策刺激脆弱的經濟之際，該國首相岸田文雄領導的政府正着力緩解被日圓貶值放大的通脹問題，包括在本周二公布規模達6.2萬億日圓(約3,800億港元)的經濟救助計劃，旨在減輕大宗商品價格飆升給中小企及困難家庭帶來的負擔。

值得留意是，日本央行最新把本財年通脹預期上調0.8個百分點至1.9%，意味在不計及2014年下，價格漲幅將攀至1991年後新高。

日圓周四陷急速貶值困境，避險資金續回流美國，造就美元「獨強」，美匯指數周四持續上揚，高見103.94，創2002年12月來新高。亞洲貨幣則普遍隨日圓受壓，離岸人民幣低見6.673兌每美元，跌逾1%；在岸人民幣低見6.64，齊創近一年半新低，相當每百港元兌約84元人民幣。交易員分析，美元買盤再激增，也未見中資大行死守價位，令人民幣隨日圓下行。

惟高盛指，大規模資本外流和人民幣迅速大幅貶值的機會率仍很低，因內地部門正着力保障物流暢通和產業供應鏈穩定，意味4月出口下行情況屬暫時，貿易順差隨後將恢復至穩健水平，惟不排除疫情反覆及美元走強對人民幣匯率帶來短期壓力。

事實上，近期內地正頻密出台政策力挺金融穩定。中國結算周四宣布，周五起將股票交易過戶費總體下調50%。同時中國人民銀行宣布設立科技創新再貸款，額度2,000億元人民幣，利率1.75%，期限一年，可續期兩次，對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有及股份制商業銀行等21家金融機構。

其他貨幣方面，在俄羅斯決定斷供波蘭和保加利亞天然氣後，市場憂能源供應緊縮及經濟衰退，歐元匯率曾跌至2017年來最低，周四觸及1.051美元。英鎊兌美元亦曾跌至1.241。

瘋狂印鈔救市的美國下月勢加息半厘兼縮表之際，對沖基金橋水首席投資策略師帕特森警告，美國要打擊通脹，利率要升至比聯儲局主席鮑威爾預期還要高的水平。市場預估通脹未來3年都高企於約3%，但她認為聯儲局措施未必足以讓通脹率回落至市場預期，並料10年期美國國債孳息率仍有很大上漲空間，更不排除升至4厘。由於料政策緊縮步伐加快，該基金做淡所有期限的美國國債。