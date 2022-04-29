美科技股爆雷！亞馬遜首季意外虧損　股價重挫9%

美國電商龍頭亞馬遜(Amazon)公布，於第一季，淨銷售收入按年增7.3%，創下20年來最慢的增速，市場預期為1,164.3億美元；經營利潤按年跌59%至36.7億美元，市場預期為54.2億美元。每股虧損7.56美元，市場預期為每股盈利8.4美元。

亞馬遜股價在周四(28日)盤後交易時段急跌9%，報2,630美元。

期內，北美地區淨銷售692.4億美元，按年增長7.6%，高於市場預期678億美元；國際淨銷售額287.6億美元，按年下降6.2%，低於預期297.8億美元。

於首季，電商淨銷售511.3億美元，按年下降3.3%，低於市場預期515億美元；雲業務AWS淨銷售184.4億美元，按年增長37%，高於市場預期182.5億美元。

值得留意，於首季，亞馬遜在其持股的電動車品牌Rivian投資中錄得76億美元的虧損，因為後者股價在首季蒸發超過一半，淨虧損達38億美元。

公司預計第二季度的收入為1,160億美元至1,210億美元，低於市場預計的1,255億美元，按照其業績指引數據，取值中位數1,185億美元，亞馬遜的增長率將再創新低，只有4.8%。

公司並預計第二季度經營虧損10億美元至溢利30億美元，遠低於分析師預期經營溢利68億美元。亞馬遜在業績報告中表示，正努力應付通脹和供應鏈壓力，並指公司不再追求實體產能或員工產能。