道指升614點　紐油升3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.67；港匯見7.846；離岸人民幣(CNH)報6.6572；美元兌日圓處130.79；歐元報1.0497，英鎊報1.2461。金價處1,893.99美元。布油報107.22美元，紐油處104.78美元。比特幣報3.98萬美元。道指期貨跌130點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水120點。

●道指收報33,916點，升614點或1.85%；標指收報4,287點，升103點或2.47%；納指收報12,871點，升382點或3.06%。

●亞馬遜上季錄得每股虧損7.56美元，市場預期為每股盈利8.4美元。股價在盤後交易時段急跌9%，報2,630美元。

●蘋果公司上季每股盈利1.52美元，市場預期1.43美元，惟股價在盤後交易時期跌逾2%，報160.29美元。

●英特爾對第二季的業績表現預期未符市場預期，股價在盤後交易時段跌3.71%，報45.1美元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,214點，跌62點或0.31%。

●5月恒生指數夜期收報20,112點，跌62點，低水164點，成交20,891張。

●外媒報道，歐盟官員表示，歐盟公司開設盧布帳戶來支付俄羅斯天然氣費用將違反歐盟的制裁規定。

●紐約6月期油收報每桶105.36美元，升3.34美元或3.27%；布蘭特6月期油收報每桶107.59美元，升2.27美元或2.15%。

●紐約6月期金收報每安士1,891.3美元，升0.1%。

●美國總統拜登將美國經濟2020年以來的首次經濟萎縮歸咎於「技術因素」，稱就業、消費和投資都保持強勁。

●英國富時100指數收報7,509點，升83點或1.13%；法國CAC指數收報6,508點，升62點或0.98%；德國DAX指數收報13,979點，升185點或1.35%。

●美國首季實質國內生產總值(GDP)以年率計按季下跌1.4%，遠差過市場預期的增長1%，亦是2020年第二季以來再度錄得倒退。