溫灼培：澳紐元前景還看日圓

澳紐元兩隻商品貨幣，自踏入4月中起便顯著回落，出現這情況相信與澳洲及新西蘭本身基本因素無關，主要是受外來因素影響。

近期日圓匯價跌至20年低位，而其作為亞洲區內主要貨幣，匯價下跌難免拖累一眾亞洲貨幣。另外，東盟加上日韓現為中國最大貿易夥伴，當亞洲貨幣下跌，人民幣實難獨善其身，當人民幣也回落，澳紐元就不得不受牽連。始終澳洲及新西蘭的主要出口地是中國。換言之，倘要追溯源頭，澳紐元的下跌可主要歸咎於日圓轉弱。

當明白這一切，或許要問日圓能否守住130兌每美元。資料顯示，截至2012年底，日本的總債務金額達10.59萬億美元，雖說日本政府的總債務不及美國的30萬億美元，但日本的經濟體亦不及美國大。據日媒報道，現時日本債務佔其國內生產總值(GDP)比重已高達256%，明顯較美國的債務與GDP比重133%高很多，這解釋了不論日本通脹多大，料日本央行也難於加息，否則日本政府在利息的負擔上將難以承受。日圓周四(28日)更曾低見131，故短線能否守住130關口，重點便落在美國聯儲局的加息能力上。

理論上，現時日圓匯價多少反映了聯儲局5、6月各加息0.5厘，以及年底把聯邦儲備基金利率加至2.7厘水平等因素。假如該局加息兩次後，美國經濟無以為繼，將令市場質疑能否持續加息，屆時不排除美元匯價下跌，或有助日圓反彈。不過，就現階段而言，料日圓未具備真正反彈能力。至於日圓會否確認失守130，還看5月聯儲局加息縮表後市場情緒變化。

回看澳洲及新西蘭的本身因素。隨着澳洲首季通脹率高企5.1%，現時市場估計澳洲央行6月加息0.4厘的機率甚高，如屬實，屆時澳洲息率將重上0.5厘。

至於新西蘭，央行行長奧爾更揚言，在抗通脹的問題上，加息宜早不宜遲，因為愈遲加息應對通脹，最終只會使加息幅度更大，對經濟損害更深。現時市場估計新西蘭央行於5月會議將加息0.5厘，以現時新西蘭1.5厘官方息率，倘加息0.5厘，其息率將攀至兩厘，這對紐元有一定吸引力。目前仍維持對澳紐元長遠大方向看好，惟短線壓力仍在，料澳元於70美仙、紐元於65美仙具龐大支持。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培