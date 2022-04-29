佳績背後有隱憂！Apple高管預警兩大問題...

蘋果公司(Apple Inc.)最新公布的業績搶眼，不過公司高管示警，在中國疫情和俄烏戰爭的影響下，將面臨更大的供應問題。

Apple公布，截至3月26日止第二季度，收入按年增8.59%至972.78億美元；淨利潤按年增6%至250億美元，每股盈利1.52美元。Apple預期，隨着疫情封鎖限制中國的生產和需求、俄烏戰爭削弱銷售和服務增長，將帶來更大的供應問題。

外媒報道，儘管Apple季度盈利及銷售都創紀錄，惟高管作出對前景悲觀的預測，財務總監馬埃斯特里(Luca Maestri)指出，烏克蘭戰事導致Apple停止在俄羅斯的銷售，這將對第三季的銷售造成更大影響；供應鏈問題則將使該季銷售額損失40億至80億美元(約312億至624億港元)，遠大於對第二季的影響。

馬埃斯特里補充，供應問題主要集中在上海，反映疫情導致的中斷和矽短缺的問題。行政總裁庫克(Tim Cook)表示，因疫情關閉後，Apple目前位於內地幾乎所有組裝廠，都已重新復工，並指希望病毒問題是「暫時性」，會隨時間好轉。

Bokeh Capital Partners投資總監指出，儘管Apple在3月這季對供應鏈進行管理，持續需求仍是一大問題。基金管理公司Navellier & Associates的投資總監則表示，大家都在尋找內地實際情況好轉的預期，但結果沒有出現。

俄烏戰事等因素推高能源及糧食成本，投資者一直在為科技產品和服務的消費者支出下滑作準備。庫克指，公司正密切關注這一點，惟坦言現在主要重點是供應方面。