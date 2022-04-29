馬斯克沽Tesla套現311億　傳已有Twitter裁員計劃

SpaceX始創人馬斯克提出以440億美元「買起」Twitter的建議獲接納後，據美國證監會文件顯示，馬斯克在4月26至27日期間，出售接近約440萬股特斯拉(Tesla)，是次出售套現39.9億美元(約311.2億港元)。馬斯克其後於Twitter表示，「今天過後沒有進一步出售特斯拉股份的計劃」。與此同時，馬斯克據報已有Twitter裁員和節流大計。

事實上，早前有投資者表示，擔心馬斯克將會拋售股票來籌措資金來完成Twitter收購案。自從4月4日，馬斯克宣布他已於3月14日以26.4億美元的價格成功收購了Twitter公司9.1%的股份，成為該公司的第一大股東以來，特斯拉股價已累跌逾兩成。特斯拉周四(28日)收報877.51美元，跌0.45%，美股盤後交易時段續跌超過2%。

另一方面，知情人士透露，馬斯克就收購Twitter的交易進行談判時曾告訴銀行家，他將聚焦Twitter的利潤，並提出削減成本和裁員的想法，惟沒有詳細說明哪些部門或職位可能受到影響。知情人士續說，馬斯克還討論了平台貨幣化和增加現金流，包括潛在的訂閱服務以提高經常性收入。