新華保險目標價遭下調　新業務價值被看淡

野村發表報告指，新華保險今年首季純利按年跌近79%，主要受總投資回報疲弱拖累。首年保費亦錄7%下跌。

該行下調新華保險目標價，由30.82港元降至27.37元，維持「買入」評級，並調低集團今年純利預測14%，以反映首季投資回報疲弱。因疫情封城影響，今年新業務價值預測亦降5%。該行估計集團今年純利將按年跌12%，新業務價值降20%。

新華保險首季長期險首年期交保費85.66億元人民幣，按年下降18.3%，瑞銀發表報告，認為水平符合該行預期，由於更依賴銀保渠道，產品組合已更多轉向單次繳費的產品，意味毛利率面臨壓力。該行將新華保險2022年盈利預測從170億元人民幣，下調至130億元人民幣，另將2022年新業務價值預測，由原先預測的按年跌7%，下調至按年跌11%，並將目標價由20.5元下調至19.4元。

該行認為，新華保險以銷量為中心的銷售策略，在把握中國長期保單市場機會方面的優勢較少，維持「中性」評級。