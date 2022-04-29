【高盛推介】美團150元爭持　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團在本周二(26日)起連日反彈，周五(29日)早段則低開後曾反彈兼重上150港元水平，最高見151.1元。現報148.5元，微跌約0.3%。報道指美團外賣在北京臨時管控區開設內循環式的獨立外賣配送服務。集團表示，首批外賣騎手已持證上崗，於在管控內進行配送和住宿，將物資配送至管控區內的消費者。

觀察個股輪證資金流向，近日好倉獲資金轉向吸納，本周三(27日)及本周四(28日)共錄得約1,000萬元資金流入，並見流入牛證的資金較集中在130元收回區域的產品。

淡倉方面，本周一(25日)至本周三共錄得約1,140萬元資金流入後，周四獲資金轉向沽出。

美團購11639，行使價168.98元，2022年9月2日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。

美團購13431，行使價188元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿。

美團牛60200，收回價140元，行使價137元，換股比率500，實際槓桿10.4倍，新上市貼牛。

美團牛66973，收回價130元，行使價127元，換股比率500，實際槓桿6.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3倍，高槓桿。

美團沽11186，行使價135元，2022年9月13日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。

美團熊54255，收回價160元，行使價163元，換股比率500，實際槓桿9.9倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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