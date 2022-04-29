友邦首季新業務價值符預期　多家大行籲增持

里昂發表報告指，友邦保險首季新業務價值(NBV)按年下降18%，與市場普遍預期一致。該行估計，期內內地新業務價值較去年高基數下降約30%，香港新業務價值錄正增長，指外部環境充滿挑戰，但相信隨着Omicron確診個案見頂，預計業務將現復甦。友邦目前估值將續為長線投資者提供良好收集機會，重申「買入」評級。

高盛則表示，友邦首季新業務價值表現符合該行預期。其中，香港業務新業務價值錄增長，遠超預期，相信主要來自於澳門放寬對內地居民的旅遊限制，帶來銷售並抵銷香港社交距離措施的影響。

該行認為，首季業績反映內地消費者需求保持韌性，支撐港澳及中國業務的增長前景，給予目標價101元，評級為「買入」(確信名單)。

摩根士丹利表示，友邦首季新業務價值表現符合預期，主要由於中國業務高基數及期內疫情對東盟市場的不同程度影響。管理層強調相關影響屬暫時性，指部分市場確診數字從高位回落後，銷售活動已見反彈。期內總加權保費收入(TWPI)增長5%，按新業務保費現值(PVNBP)計利潤率維持穩定為10%。目標價為124元，評級「增持」。

大摩表示，中國仍是友邦保險的最大市場，期內中國NBV因去年一次性推廣而下跌30%至40%，符合市場預期。面對疫情衝擊，香港業務首季仍錄得按年增長。

摩根大通指出，友邦披露首季經營數據，在Omicron肆虐下，期內新業務價值按年跌幅基本符該行預期(跌20%)。估計因代理生產力下降，銷售量及產品利潤率疲弱。

該行建議在近期潛在弱勢增持友邦，指未來12至24個月有三大催化劑，即東盟國家次季起重新開放，以及下半年起內地料重新開放，帶動自次季起新壽險銷售潛在復甦；美債息上行利好核心財務指標；以及在強勁資產負債表下增長及股東回報有額外上行空間。該行給予「增持」評級，目標價102元。

此外，該行料友邦次季新業務價值按年轉升7%。年初至今友邦股價累跌2%，同期指跌14%，現估值相當於今年預測市涵率(P/EV)1.5倍，低於歷史均值的1.8倍，認為今年以來股價下跌為收集機會。