【高盛推介】市場聚焦下周美聯儲議息會議
2022年04月29日 12:02
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(28日)受科技股表現刺激靠穩，當中納指升幅最大逾3.5%，升452點。而道指亦升超過600點，標指升近2.5%。市場密切關注將於下周舉行的美聯儲議息會議，美聯儲主席鮑威爾早前暗示或可能在5月份會議上加息半厘。
觀察個股輪證資金流向，本周三(27日)及本周四分別共錄得約80萬及40萬港元資金流入納指認購證及道指認購證。標指認購證於周四獲資轉向沽出，認沽證則獲資金轉向流入。此外，周五(29日)早段即市見資金在港股長假期前部署作對沖。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面的熱門選擇可留意年期約5個月的納指沽(10373)。高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10386)。道指方面可留意年期約5個月，屬貼價的道指沽(10388)。標指方面可留意屬中期的低街貨標指沽(10395)。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，熱門。
納指沽10386，行使價10,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.3倍，市場上3個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10388，行使價30,680點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，中期、低街貨。
投資者如看好後市表現，納指方面可留意年期約5個月，屬貼價的低街貨納指購(10374)。道指方面可留意屬行使價35,000至37,000點間產品中，槓桿最高的貼價道指購(10372)。標指方面可留意年期約5個月，屬高槓桿的低街貨標指購(10341)。
納指購10374，行使價14,550點，2022年9月16日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、低街貨。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11.6倍，行使價35,000至37,000點間的貼價選擇中，槓桿最高。
標指購10341，行使價4,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿14.2倍，高槓桿、低街貨。
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