內地去年VC及PE市場新成立基金近萬隻　增長27.8%

會計師行畢馬威中國的《2021年中國股權投資動態》報告指出，2021年風險投資(VC)或私募股權投資(PE)市場新成立基金增長顯著，新成立基金共9,748隻，按年增長27.8%。基金總認繳規模為8,025億美元(約6.25萬億港元)，按年上升34.5%。年內VC或PE市場投資整體穩健，總投資規模為1,992億美元(約1.55萬億港元)，按年增加10.2%，顯示出後疫情時代投資者的信心已逐漸改善。

該行預計，受新冠肺炎疫情持續傳播、國際環境不確定性加大，及發達國家貨幣政策收緊等因素影響，今年宏觀經濟的持續復甦面臨更大壓力，對股權投資市場將帶來較大挑戰。

去年母基金增長迅速，新成立母基金總規模達到1,017億美元(約7,932.6億港元)，規模是2020年兩倍以上，創近5年新高。畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，受惠內地對戰略性「高精尖產業」和「專精特新」企業的支持，各級政府通過設立政府引導基金和大型產業母基金，引導社會資本更支持重點行業和企業，推動中國創新引領發展，母基金規模的快速增長。

按行業劃分，2021年投資規模位列前五的分別是醫療健康、資訊科技(IT)及信息化、互聯網、製造業、金融，佔比分別為19%、16%、12%、10%和7%。從投資增速來看，虛擬實境(VR)或擴增實鏡(AR)行業按年飆5.44倍，位列第一。在去年房地產調控收緊和教育培訓行業 「雙減」政策的影響下，投資趨冷，按年下降93%和76%。

畢馬威中國通信、媒體及科技行業主管合夥人陳儉德表示，近兩年內地創投界正由商業模式創新向科技創新的重心轉變，而增加對高科技投資符合中國經濟發展的大趨勢和政策方向。與此同時，科技創新的投資壁壘也更高，周期可能更長，這也要求投資機構對技術及行業趨勢有更前瞻和更專業的視野。