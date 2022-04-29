美銀估每百港元兌人民幣年底或見91水平

人民幣兌美元持續波動，反映內地市場的在岸人民幣(CNY)兌每美元在8個交易日裏累跌近4%；反映國際市場的離岸人民幣(CNH)4月更料創下史上最差單月表現。有市場人士憂慮情況猶如2015年貶值潮。

美銀報告認為，到2022年底，人民幣兌每美元將跌至兩年低位6.8，即每百港元兌約86元人民幣；在最差情況下，甚至可能貶至7.2，即每百港元兌約91元人民幣。理由有很多，例如中美兩國貨幣政策、利率和經濟狀況的分化。

然而，4月人民幣貶值其實未需要太憂慮，因人民幣相對於歐元、日圓和澳元是升值，僅兌美元遭遇強勁貶勢。

不過，整體而言，由於跨國資金正由中國撤離，故人民幣的貶值壓力正加大。美銀策略師認為，中國經濟放緩和聯儲局的加息計劃將令人民幣受壓。隨着投資者湧入美元，到今年底，人民幣可能創近兩年新低。針對新冠疫情，中國實施嚴格的清零政策，對生產和經濟構成壓力。為此，中國放寬貨幣政策，更對投資者吸引力降低。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家表示，中國現在難以承受大規模的資本外流，他們對2015年的重貶記憶猶新，並將全力避免被外界認定為推動資金管制。