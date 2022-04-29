普京能源戰引起歐盟內訌　意大利等國打算偷偷遵守...

外媒報道，歐盟試圖對目前各家企業對俄羅斯停供天然氣威脅作出的無序回應劃定一條明確界線，稱如果企業開立盧布帳戶，則面臨違反制裁的風險。

意大利、匈牙利等歐洲國家公司正在悄悄採取行動，準備遵守普京關於天然氣交易必須以盧布結算的法令。雖然歐盟拒絕了莫斯科的要求，但上周歐盟自己公布的指導方針似乎表明，可能有某種妥協方式能夠保持天然氣供應。

周三(27日)起被俄羅斯「斷氣」的波蘭對其他國家可能利用法規漏洞一事感到憤怒，在周三的閉門會議上，波蘭為首的一些國家呼籲歐盟對相關指導方針予以澄清。歐盟委員會周四(28日)回應稱，開立盧布帳戶的公司將違反制裁規定。

天然氣價格周四下跌，因為交易員重新評估了整個歐洲被切斷天然氣供應的風險。雖然仍可能有妥協的空間，不過普京要宣稱自己取得勝利可能更難了。

德國總理朔爾茨周四表示，球已經踢到了普京那一邊。該國經濟部長Robert Habeck本周早些時候表示，企業可以通過歐元帳戶來支付天然氣費用，由莫斯科決定如何將其兌換為盧布。

顯而易見的是歐洲的團結受到威脅。自從戰爭開始以來，歐盟已經廣泛團結。不過，當涉及俄羅斯利潤誘人的能源出口時，由於一些國家相對於其他國家對俄能源的依賴更大，歐盟內部的分歧開始擴大。